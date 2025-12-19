Меню
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Павлодаре
19 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 19 декабря 2025 в Павлодаре
Сегодня
19
Завтра
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
14:50
от 2100 ₸
17:00
от 2100 ₸
Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Каирбаева, 70
2D, RU
15:40
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк»
Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней
И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ
Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой
Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ
Прилучный — папа, Охлобыстин — Печкин, Деревянко — Шарик: кто есть кто в новом «Простоквашино», который покажут 1 января 2026 года
Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона
От Васильева-зэка до «Полдня» по Стругацким: Kion показал 10 сериалов, которые фанаты точно будут обсуждать весь 2026 год — список премьер
«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году
300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео)
Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе»
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно
