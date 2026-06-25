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История игрушек 5
Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Павлодаре
27 июня 2026
Расписание сеансов История игрушек 5, 27 июня 2026 в Павлодаре
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
10:20
от 2400 ₸
12:20
от 2400 ₸
14:20
от 2800 ₸
16:05
от 2800 ₸
19:40
от 3200 ₸
21:15
от 3200 ₸
3D
11:00
от 3900 ₸
17:40
от 4100 ₸
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История игрушек 5
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