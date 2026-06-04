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Майкл
Расписание сеансов Майкл, 2026 в Павлодаре
9 июня 2026
Расписание сеансов Майкл, 9 июня 2026 в Павлодаре
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Как купить билеты на сеанс фильма «Майкл»?
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
21:25
от 2700 ₸
В прокате
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