Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Павлодаре 8 февраля 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 8 февраля 2026 в Павлодаре

Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
12:00 от 1800 ₸ 17:50 от 2100 ₸
