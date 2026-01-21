Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Павлодаре 28 января 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 28 января 2026 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22 пт 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
15:50 от 2100 ₸
2D, RU
12:15 от 1800 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше