Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Павлодаре
23 декабря 2025
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 23 декабря 2025 в Павлодаре
Завтра
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
10:30
от 1800 ₸
12:10
от 1800 ₸
14:25
от 2100 ₸
15:55
от 2100 ₸
18:20
от 2300 ₸
19:40
от 2300 ₸
22:15
от 2300 ₸
23:25
от 2300 ₸
2D, RU
11:25
от 2300 ₸
17:05
от 2500 ₸
22:55
от 2700 ₸
3D
11:45
от 2500 ₸
15:30
от 2700 ₸
19:15
от 2900 ₸
23:00
от 2900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Нравится «Бегущий по лезвию»? Тогда вам точно зайдет этот свежий фантастический детектив — французский ответ хиту
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей
После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году
Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее
Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов
VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали
Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины
Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого
В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком
Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом
Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее
Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы
