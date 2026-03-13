Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились

Зачем Кейт Уинслет понадобилось пять месяцев жизни в Новой Зеландии? Ответ оказался неожиданным. Актриса, которую миллионы зрителей помнят по «Титанику», присоединилась к новому проекту вселенной Толкина. Речь идет о фильме «Властелин колец: Охота на Голлума».

Как сообщает издание Deadline, Уинслет действительно вошла в актерский состав картины. Слухи об этом ходили несколько месяцев, и теперь они подтвердились. Известно, что режиссер Энди Сёркис и продюсер Питер Джексон уговаривали актрису принять участие в проекте большую часть 2025 года.

Для съемок Уинслет придется переехать в Новую Зеландию примерно на пять месяцев. Какую именно героиню она сыграет, пока не раскрывают. По данным СМИ, актрисе досталась одна из ключевых ролей в истории.

Картина «Властелин колец: Охота на Голлума» запланирована к премьере 17 декабря 2027 года. Режиссером выступает Энди Сёркис — актер, который играл Голлума в трилогии «Властелин колец» и фильмах «Хоббит».

Сюжет развернется между событиями 111-летнего дня рождения Бильбо и началом похода Братства кольца. В фильме также должен появиться Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена.