Меню
Русский English
Отмена
Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились

13 марта 2026 13:00
Кадры из фильмов «Титаник», «Властелин колец: Братство кольца»

Режиссеру удалось уговорить актрису присоединиться к актерскому составу.

Зачем Кейт Уинслет понадобилось пять месяцев жизни в Новой Зеландии? Ответ оказался неожиданным. Актриса, которую миллионы зрителей помнят по «Титанику», присоединилась к новому проекту вселенной Толкина. Речь идет о фильме «Властелин колец: Охота на Голлума».

Как сообщает издание Deadline, Уинслет действительно вошла в актерский состав картины. Слухи об этом ходили несколько месяцев, и теперь они подтвердились. Известно, что режиссер Энди Сёркис и продюсер Питер Джексон уговаривали актрису принять участие в проекте большую часть 2025 года.

Для съемок Уинслет придется переехать в Новую Зеландию примерно на пять месяцев. Какую именно героиню она сыграет, пока не раскрывают. По данным СМИ, актрисе досталась одна из ключевых ролей в истории.

Картина «Властелин колец: Охота на Голлума» запланирована к премьере 17 декабря 2027 года. Режиссером выступает Энди Сёркис — актер, который играл Голлума в трилогии «Властелин колец» и фильмах «Хоббит».

Сюжет развернется между событиями 111-летнего дня рождения Бильбо и началом похода Братства кольца. В фильме также должен появиться Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена.

Фото: Кадры из фильмов «Титаник», «Властелин колец: Братство кольца»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Такого не было 15 лет: звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли и Халит Эргенч снова сыграют пару Такого не было 15 лет: звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли и Халит Эргенч снова сыграют пару Читать дальше 13 марта 2026
«Йеллоустоун: Маршалы» получит 2 сезон: сериал неожиданно собрал 20,6 млн зрителей за неделю «Йеллоустоун: Маршалы» получит 2 сезон: сериал неожиданно собрал 20,6 млн зрителей за неделю Читать дальше 13 марта 2026
Прошло почти 20 лет: 20th Century Studios представила тизер фильма «Дьявол носит Prada — 2» (видео) Прошло почти 20 лет: 20th Century Studios представила тизер фильма «Дьявол носит Prada — 2» (видео) Читать дальше 13 марта 2026
Эта злодейка станет главной в «Аватаре 4»: в Сети спорят о беременности Варанг Эта злодейка станет главной в «Аватаре 4»: в Сети спорят о беременности Варанг Читать дальше 12 марта 2026
Фанаты аниме ждали этого 6 лет: смотрим трейлер второго сезона «Дорохэдоро» — главного хита весны Фанаты аниме ждали этого 6 лет: смотрим трейлер второго сезона «Дорохэдоро» — главного хита весны Читать дальше 13 марта 2026
Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео) Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео) Читать дальше 13 марта 2026
Стал известен самый популярный сериал в России: это аниме обогнало даже «Ландыши» Стал известен самый популярный сериал в России: это аниме обогнало даже «Ландыши» Читать дальше 13 марта 2026
«Оскар-2026»: что будут есть и пить звезды на Губернаторском балу «Оскар-2026»: что будут есть и пить звезды на Губернаторском балу Читать дальше 12 марта 2026
Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке? Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке? Читать дальше 12 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше