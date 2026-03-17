Поскорей бы 18 декабря: увидела свежие кадры с героями из «Дюны 3» и не могу дождаться премьеры – Зендея огонь

Студия Warner Bros. представила новые постеры к фильму «Дюна: Часть 3», которые обещают зрителям эпическое завершение трилогии, созданной под руководством режиссера Дени Вильнёва.

На плакатах изображены главные герои, включая Тимоти Шаламе, Роберта Паттинсона, Зендею и Ребекку Фергюсон. И можно сказать, что выражения их лиц наглядно показывают, что финал киносерии будет полон напряжения и испытаний.

Постеры выполнены в популярном формате «в одно лицо», чтобы подчеркнуть индивидуальность персонажей и их эмоциональное состояние. Судя по всему, ни один из героев не ожидает легкой жизни в предстоящих событиях. К слову, первое официальное изображение Роберта Паттинсона, который обычно играет положительных героев, а здесь исполняет роль злодея, уже привлекло внимание поклонников.

Кроме того, ожидается выход первого тизера. Премьера назначена на 18 декабря 2026 года. Фанаты с нетерпением ждут, что же приготовил Вильнев в заключительной части своей экранизации произведений Фрэнка Герберта.

Напомним, что третья часть фильма продолжает историю через 12 лет после событий второй части. Пол Атрейдес, ставший Императором, сталкивается с последствиями своей победы. Его власть порождает религиозный фанатизм среди фрименов, а ведённая им война уносит миллиарды жизней. Пол пытается справиться с этим.

Его отношения с принцессой Ирулан далеки от идеала: их брак является лишь политическим союзом, лишенным любви. Ирулан, испытывая ревность к Чани, тайно подмешивает противозачаточные средства, чтобы та не смогла родить наследника. Несмотря на все трудности, Чани все же беременеет и рожает близнецов — мальчика и девочку. Но роды оказываются сложными, и Чани погибает, оставляя Пола одного. Потеряв свои способности и волю к власти, он уходит в пустыню, где, согласно традициям фрименов, ожидает своей судьбы.

Детей Пола воспитывает его сестра Алия, на чьи плечи ложится тяжесть пророчеств и наследия Атрейдесов. Тем временем на Пола надвигаются опасности — его враги замышляют покушение, в результате которого он теряет зрение. Однако его сверхъестественные способности позволяют ему «видеть» скрытое от обычных людей.

Фильм обещает показать темные стороны власти Пола, опасности слепой веры, а также противоречия между предопределённостью и личным выбором.