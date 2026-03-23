Ждали нового Северуса Снейпа? Не ждите! Самый спорный кастинг подтвердился — детали

Новый виток обсуждений вокруг сериала «Гарри Поттер» оказался куда более напряжённым, чем ожидалось. Актёр Паапа Эссьеду, утверждённый на роль Северуса Снейпа, рассказал, что получает угрозы после кастинга — и это уже вышло за рамки обычного фанатского недовольства.
С чем столкнулся актер
В интервью The Sunday Times актёр признался, что получает агрессивные сообщения в соцсетях. Некоторые из них переходят границы:
«Мне писали: "Прекращай это, или я убью тебя"», — рассказал Эссьеду.
По его словам, подобные комментарии тяжело воспринимать, особенно когда ты просто выполняешь свою работу.
Почему реакция оказалась такой бурной
Часть фанатов негативно восприняла кастинг из-за того, что ранее роль Снейпа исполнял Алан Рикман, ставший для многих «каноничным» образом персонажа.
Кроме того, в соцсетях активно обсуждается и расовая составляющая кастинга, что также усилило волну критики.
Как сам Эссьеду к этому относится
Несмотря на давление, актёр не собирается отказываться от роли. Более того, он признаётся, что хейт только подталкивает его глубже погрузиться в образ:
«Это подпитывает меня… я начинаю думать о том, что он чувствовал в детстве».
Когда ждать сериал
Съёмки проекта уже идут в Великобритании, а премьера ожидается в 2027 году. И судя по тому, насколько бурно комментируют кастинг уже сейчас, сериал точно станет одним из самых обсуждаемых проектов ещё до выхода.