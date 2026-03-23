Ждали нового Северуса Снейпа? Не ждите! Самый спорный кастинг подтвердился — детали

23 марта 2026 14:00
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Актер рассказал, как изменилась его жизнь после получения роли.

Новый виток обсуждений вокруг сериала «Гарри Поттер» оказался куда более напряжённым, чем ожидалось. Актёр Паапа Эссьеду, утверждённый на роль Северуса Снейпа, рассказал, что получает угрозы после кастинга — и это уже вышло за рамки обычного фанатского недовольства.

С чем столкнулся актер

В интервью The Sunday Times актёр признался, что получает агрессивные сообщения в соцсетях. Некоторые из них переходят границы:

«Мне писали: "Прекращай это, или я убью тебя"», — рассказал Эссьеду.

По его словам, подобные комментарии тяжело воспринимать, особенно когда ты просто выполняешь свою работу.

Почему реакция оказалась такой бурной

Часть фанатов негативно восприняла кастинг из-за того, что ранее роль Снейпа исполнял Алан Рикман, ставший для многих «каноничным» образом персонажа.

Кроме того, в соцсетях активно обсуждается и расовая составляющая кастинга, что также усилило волну критики.

Как сам Эссьеду к этому относится

Несмотря на давление, актёр не собирается отказываться от роли. Более того, он признаётся, что хейт только подталкивает его глубже погрузиться в образ:

«Это подпитывает меня… я начинаю думать о том, что он чувствовал в детстве».

Когда ждать сериал

Съёмки проекта уже идут в Великобритании, а премьера ожидается в 2027 году. И судя по тому, насколько бурно комментируют кастинг уже сейчас, сериал точно станет одним из самых обсуждаемых проектов ещё до выхода.

Анастасия Луковникова

