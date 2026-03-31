За 48 часов — 277 миллионов просмотров: этот сериал HBO еще не вышел, а уже установил неоднозначный рекорд

Какой бы не была реакция публики, видео смотрят.

Новый сериал по вселенной Гарри Поттера еще не вышел, но уже успел установить рекорд. Трейлер проекта стал самым просматриваемым роликом в истории HBO, что подтверждает огромный интерес к будущей экранизации.

Рекордные просмотры

По данным HBO, за первые 48 часов трейлер «Гарри Поттера» собрал 277 миллионов просмотров на всех платформах. Это лучший результат среди всех проектов канала за всю историю.

На YouTube ролик также быстро набрал популярность. За два дня трейлер посмотрели более 7,9 миллиона раз. Пользователи оставили 236 тысяч лайков и более 150 тысяч дизлайков, что говорит о неоднозначной реакции зрителей.

Почему реакция оказалась спорной

Фанаты активно обсуждают новую экранизацию. Одни рады возвращению в мир Хогвартса и надеются на более точную адаптацию книг Джоан Роулинг.

Другие относятся к проекту осторожно. Многие зрители переживают, что новая версия не сможет повторить успех культовых фильмов, которые давно стали частью поп-культуры.

Что известно о сериале

Создатели обещают более детальную адаптацию книг. Первый сезон будет основан на событиях «Гарри Поттера и философского камня».

Премьера сериала запланирована на рождественские праздники 2026 года. Точная дата выхода пока не раскрывается, но интерес к проекту уже показывает, что он может стать одним из главных релизов года.