Вышел свежий трейлер четвёртого сезона «Извне»: вопросов перед премьерой 19 апреля стало только больше

14 марта 2026 10:00
Кадр из сериала «Извне»

Сюжет окончательно завел зрителей в тупик.

Вышел свежий трейлер четвертого сезона сериала «Извне», и народ уже замер в ожидании. Шоу возвращается на экраны 19 апреля, в этот раз обещают целых десять эпизодов.

Судя по всему, создатели решили не томить и пододвинуть жителей таинственного городка поближе к разгадке. Правда, чем ближе они подбираются к ответам, тем страшнее становится сам процесс поиска.

За сериалом стоят опытные авторы Джон Гриффин и Джефф Пинкнер. Режиссерское кресло занял Джек Бендер, тоже не новичок в жанре — за плечами и «Остаться в живых», и третья часть «Детских игр» с Чаки.

В центре сюжета все тот же кошмарный город, откуда нет выхода. Люди попадают туда случайно, а выбраться не могут — застревают навечно в этом странном месте, полном ночных ужасов и необъяснимых явлений.

В четвертом сезоне зрителям подкинут целую кучу вопросов, от которых буквально зависит, выживут обитатели проклятого города или так и сгинут в этом кошмаре. Кто вообще этот Человек в желтом и что ему надо? Станут ли откровения Джейда и Табиты тем самым ключом, который откроет дверь домой?

Долго ли Бойд продержится и сможет удержать город от полного развала? И что там с новым жителем — как он впишется в эту мясорубку?

Остается только надеяться, что авторы наконец ответят хотя бы на часть из этих вопросов.

Фото: Кадр из сериала «Извне»
Светлана Левкина
