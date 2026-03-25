Вы могли пропустить, а очень зря: фильмы 2025 года — там есть и драма, и криминал, и боевик

Если появилось свободное время и вы ищете интересные фильмы для просмотра, обратите внимание на фильмы 2025 года, которые вы могли пропустить.

Драма «Только ты»

Действие происходит в ближайшем будущем, где ученые разработали уникальный тест, позволяющий людям находить свою родственную душу. Один тест — и вы можете встретить свою вторую половинку и обрести счастье.

Саймон и Лора дружат с университетских времен, всегда поддерживая друг друга, но так и не признавая своих истинных чувств, опасаясь, что это может разрушить их дружбу. Саймон предпочитает традиционные методы знакомств и продолжает ходить на неудачные свидания, в то время как Лора решает пройти тест и находит идеального мужчину. Их отношения стремительно развиваются: они женятся, у них появляется ребенок, и времени на общение с Саймоном становится все меньше. Однако вскоре они встречаются и понимают, что могли бы быть счастливы вместе. Станут ли они рисковать всем ради любви или примут, что их судьбы сложились иначе?

Криминальная комедия «Пойман с поличным»

1998 год, Нью-Йорк. Когда-то многообещающий бейсболист Хэнк Томпсон после травмы вынужден оставить спортивную карьеру. Теперь он работает барменом. Он встречается с медсестрой Ивонн и продолжает следить за успехами своей любимой команды, общаясь с мамой, которой постоянно отправляет деньги.

Однажды его сосед-панк Расс уходит в Лондон и просит Хэнка присмотреть за его котом. На следующий день к Хэнку приходят два агрессивных типа, избивают его и требуют что-то от Расс. Вскоре Хэнк узнает, что Расс замешан в крупном наркотическом деле, и оказывается втянутым в опасный криминальный мир.

Боевик «Грязная игра»

Профессиональный вор Паркер вместе со своей командой планирует ограбление, но всё идет не по плану. Тем не менее, они успевают добраться до места сбора. Однако, внезапно одна из участниц, девушка по имени Зен, берёт оружие, устраивает резню и уходит с добычей. Паркер чудом остается в живых и, залечив ранения, решает отомстить предательнице и вернуть украденные 400 тысяч.

Ему удается быстро найти Зен, но оказывается, что денег у нее уже нет — она вложила их в новое дело. Недавно с морского дна подняли затонувший испанский корабль XV века, полный ценных артефактов, которые стоят сотни миллионов долларов. За этим сокровищем охотится местный синдикат, с которым Паркер ранее пересекся. Герой решает участвовать в ограблении и привлекает к делу верного друга Грофилда.