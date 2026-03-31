Вернется ли Алая Ведьма в грядущих фильмах Marvel: сама Элизабет Олсен ответила на эти слухи

Поклонники Marvel уже не первый год ждут возвращения Алой Ведьмы, и слухи вокруг новых «Мстителей» только подливают масла в огонь. На этот раз ситуацию прокомментировала сама Элизабет Олсен, сыгравшая Ванду Максимофф в киновселенной Marvel. И ее ответ получился одновременно обнадеживающим и очень осторожным.

Что сказала Элизабет Олсен

На выставке Chicago Comic & Entertainment Expo актрису напрямую спросили, появится ли она в фильмах «Мстители: Доктор Дум» и «Мстители: Секретные войны». Элизабет Олсен ответила коротко и без намеков:

«Я ничего об этом не знаю».

Примерно так же она прокомментировала и возможное участие в проекте VisionQuest, который продолжит историю после «ВандаВижен». То есть официально Marvel пока не сообщала ей никаких подробностей.

Но дверь для возвращения не закрыта

При этом Олсен дала понять, что не отказывается от роли. По словам актрисы, ей важно не просто вернуться в кадр, а получить историю, которая действительно работает на персонажа.

«Я предлагала варианты того, что мне хотелось бы сделать. Я хочу быть полезной для истории», — призналась Элизабет Олсен.

Также она отметила, что ценит подход Marvel, когда героя не пытаются «просто впихнуть куда-нибудь».

Какую историю она хотела бы сыграть

Особенно интересно, что актриса сама упомянула сюжетную арку «Дом М», одну из самых известных историй Marvel, связанных с Вандой.

«Дом М — это просто круто», — сказала Олсен.

Пока Marvel хранит молчание, фанатам остается ждать новостей. Но одно уже ясно: сама Элизабет Олсен не ставит точку в истории Ванды Максимофф.