«Никто этого не ожидал»: кто виноват в закрытии перезапуска «Баффи»?

Актриса Сара Мишель Геллар выразила свои недовольства в адрес руководства Disney после неожиданного закрытия перезапуска «Баффи — истребительница вампиров», которым занималась режиссер Хлоя Чжао. Актриса, известная по оригинальному сериалу, поделилась своими чувствами в интервью для People, отметив, что отмена проекта стала для нее настоящим шоком.

Геллар рассказала, что узнала о закрытии перезапуска в самый неподходящий момент. Прямо непосредственно перед выходом на сцену на премьере фильма «Я иду искать 2: Вот и я» на кинофестивале SXSW.

"Никто этого не ожидал, даже глава Searchlight", — заявила актриса.

Она подчеркнула, что ей позвонили в момент, когда они уже поднимались на сцену. Особое возмущение у Геллар вызвало время, когда пришла новость об отмене, поскольку Хлоя Чжао в это время готовилась к «Оскару» с фильмом «Хамнет».

"Это говорит о многом", — добавила она.

Главным объектом критики стал один из топ-менеджеров проекта. Геллар прямо обвинила его в предвзятом отношении, которое, по ее мнению, и привело к закрытию шоу.

"У нас был руководитель, который не только не был фанатом оригинала, но и с гордостью утверждал, что никогда не смотрел сериал полностью и что это не его стиль", — поделилась актриса.

По ее словам, работать в таких условиях было крайне сложно. "

Это очень тяжело, когда ты имеешь дело с проектом, который любим миллионами, включая меня и Хлою. И когда такой руководитель открыто гордится тем, что не знаком с оригиналом, это подчеркивает те трудности, с которыми мы столкнулись с самого начала", — резюмировала Геллар.

Стоит отметить, что закрытие проекта стало неожиданностью для всей съемочной группы, особенно с учетом того, что Чжао сама является давней поклонницей вселенной Баффи. Более того, известно, что уже завершила работу над 90-минутным пилотным эпизодом.