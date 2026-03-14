В перезапуск сериала «Спасатели Малибу» приглашена спортсменка Ливви Данн

Fox в четверг объявил, что Ливви Данн, звезда соцсетей и бывшая гимнастка, вошла в постоянный каст перезапуска сериала «Спасатели Малибу». Данн получила роль Грейс, молодой и очень энергичной спасательницы. В актерский состав также входят Стивен Амелл, Шей Митчелл, Джессика Белкин, Хасси Харрисон, Таддеус Лагроун, Брукс Нейдер, Ноа Бек и Дэвид Чокачи.

Ливви ранее занималась гимнастикой в Университете штата Луизиана и была одной из самых высокооплачиваемых студенток-спортсменок. После спортивной карьеры она стала популярна в соцсетях — у нее более 15 миллионов подписчиков на разных платформах. Данн появлялась на обложке Sports Illustrated в купальниках и работает в сфере моды и медиа.

В сентябре 2025 года телеканал Fox заказал 12 эпизодов перезапуска «Спасатели Малибу» для сезона 2026–2027 годов.

Шоураннером проекта назначен Мэтт Никс. Он также выступит в роли исполнительного продюсера вместе с МакДжи, Майклом Берком, Грегом Бонаном, Дугласом Шварцем, Данте Ди Лорето и Майклом Хоровицем.

МакДжи назначен режиссером премьерного эпизода.