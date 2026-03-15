В «Охоте на Голлума» зрители увидят Кейт Уинслетт: но не в роли эльфийки, как можно было подумать

15 марта 2026 17:00
Кадр из фильма «Дивергент»

Если верить инсайдерам, ее роль довольно неожиданная.

Фильм «Властелин колец: Охота за Голлумом» продолжает постепенно обрастать подробностями. По данным источников, к актерскому составу проекта может присоединиться Кейт Уинслет.

Сообщается, что актриса получит одну из центральных женских ролей в истории. Пока официального подтверждения нет, однако инсайдеры уже обсуждают возможный образ, который она может воплотить на экране.

Кого может сыграть Кейт Уинслет

По неподтвержденной информации, Уинслет предложена роль бабушки Смеагола — будущего Голлума. Такой персонаж может появиться в воспоминаниях или сюжетных линиях, связанных с прошлым героя.

Если слухи подтвердятся, фильм сможет показать зрителям новые детали биографии одного из самых загадочных персонажей вселенной Толкина.

Кто работает над фильмом

Режиссером картины выступит Энди Серкис, который снова сыграет Голлума — роль, ставшую одной из самых узнаваемых в современной кинофантастике.

Также ожидается возвращение актеров из оригинальной трилогии: Элайджа Вуд может вновь сыграть Фродо Бэггинса, а Иэн Маккеллен — волшебника Гэндальфа.

Когда выйдет фильм

Премьера фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом» запланирована на 2027 год. Съемки проекта должны стартовать уже в мае этого года.

Создатели обещают расширить историю Средиземья и подробнее рассказать о событиях, связанных с поисками Голлума — одной из ключевых фигур в истории Кольца Всевластия.

Анастасия Луковникова
