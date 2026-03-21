Узнали, кого сыграет Паттинсон в «Дюне. Часть 3»: такого врага у Пола Атрейдеса еще не было

Похоже, третья «Дюна» готовит зрителям не просто продолжение истории, а серьезный сдвиг в сторону мрачной политической драмы. И главным сюрпризом стал Роберт Паттинсон.

Актер сыграет Скитейла — таинственного манипулятора, который действует из тени и стоит за заговором против Пола Атрейдеса. Это не классический злодей, а скорее «серый кардинал», который влияет на события, оставаясь в тени.

Фанаты уже уверены: именно этот персонаж может «украсть» весь фильм.

Образ, в котором Паттинсона не узнали

Первый трейлер «Дюны: Часть третья» удивил не только масштабом, но и внешним видом актера. Паттинсон появился в образе альбиноса с пирсингом, короткими белыми волосами и полностью обесцвеченными бровями.

Многие зрители даже не сразу поняли, что это он. И это как раз тот случай, когда трансформация работает на 100% — персонаж выглядит максимально тревожно и чуждо.

Когда ждать премьеру

Мировая премьера «Дюны: Часть третья» запланирована на 18 декабря. И судя по первым материалам, нас ждет не просто продолжение, а самый напряженный и психологически сложный фильм всей саги.

Если коротко: новая «Дюна» делает ставку не только на масштаб, но и на интриги — и именно Паттинсон может стать ее главным козырем.