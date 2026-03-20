Киноафиша Новости Уже 16,8 млн просмотров на Netflix: зрители по-прежнему в восторге от сочетания манги и аниме — на пятки уже наступают

Уже 16,8 млн просмотров на Netflix: зрители по-прежнему в восторге от сочетания манги и аниме — на пятки уже наступают

20 марта 2026 15:00
Кадр из сериала «Ван-Пис»

Стриминговая платформа поделилась рейтингами. 

Онлайн‑кинотеатр Netflix опубликовал данные по просмотрам за период с 9 по 15 марта. Лидером среди сериалов стал второй сезон «Ван-Писа», который набрал 16,8 млн просмотров за шесть дней с релиза.

Это меньше, чем у первого сезона в 2023 году. Тогда первые восемь эпизодов за аналогичный период собрали около 18,5 млн просмотров.

На вторую строчку недельного рейтинга попало документальное шоу «Динозавры» с Морганом Фрименом. Замыкает тройку мелодрама «Слепая любовь».

Второй сезон «Ван-Писа» вышел 10 марта. Все восемь эпизодов стали доступны в день премьеры. Сериал продолжает историю «Пиратов Соломенной шляпы», которые плывут по опасной Гранд Лайн. Проект получил очень высокие оценки критиков и зрителей. Команда уже работает над третьим сезоном.

«Ван-Пис» — приключенческая адаптация манги и аниме от Netflix. В центре сюжета — Монки Д. Луффи, молодой пират с резиновым телом. Он собирает команду, сражается с врагами и ищет легендарное сокровище «Ван-Пис», чтобы стать Королём пиратов.

Второй сезон продолжает историю Манки Д. Луффи и его команды «Соломенной шляпы», которые отправляются на опасное течение Гранд-Лайн. Команда посещает новые острова, вербуя новых союзников. В ходе путешествия экипаж встречает уникального врача-оленя Тони Тони Чоппера и сражается с организацией «Барок Воркс»

Фото: Кадр из сериала «Ван-Пис»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
