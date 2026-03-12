Universal работает над биографическим фильмом о группе Bon Jovi: первый подробности

12 марта 2026 14:30
Команда у проекта сильная, так что ждем шедевр.

Студия Universal получила контракт на производство полнометражного фильма о рок‑группе, известной такими хитами, как «Livin' on a Prayer», «You Give Love a Bad Name» и «It's My Life».

Сценарий готовит Коди Броттер, который также работает над сценарием для триллера «Убить Сатоси» с Питом Дэвидсоном и Кейси Аффлеком в главных ролях.

Режиссер пока не утвержден, равно как и исполнители ключевых ролей. В число основателей коллектива входят вокалист Джон Бон Джови, клавишник Дэвид Брайан и барабанщик Тико Торрес, все они по‑прежнему в составе группы. К ним также относятся гитарист Ричи Самбора, покинувший коллектив в 2013 году, и басист Алек Джон Сач, ушедший в 1994 году и скончавшийся в 2022 году.

Группа Bon Jovi, созданная в 1983 году, включена в Зал славы рок‑н‑ролла и Зал славы авторов песен. Пока не ясно, на каком эпизоде их биографии остановятся создатели — будет ли это история одного ключевого события в духе «Спрингстин: Избавь меня от небытия», или же проект охватит масштабную биографию наподобие «Рокетмена» об Элтоне Джоне.

Среди продюсеров фильма значатся Кевин Дж. Уолш и Готэм Чопра из Religion of Sports. За кураторство проекта от Universal отвечает директор по развитию производства Жаклин Гарелл.

Байопики о музыкантах традиционно хорошо идут в прокате — в списке успешных картин числятся «Богемская рапсодия», «Элвис» и «Боб Марли: Одна любовь». Вместе с тем не все попытки оказались удачными: проекты, вдохновлённые жизнью музыкантов, такие как «Спрингстин: Избавь меня от небытия» и биография Эми Уайнхаус «Назад в чёрное», потерпели крах.

Фото: Legion-Media
Камилла Булгакова
