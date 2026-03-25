Киноафиша Новости У нас ждали «Первый отдел», а Netflix интригует больше: эту новинка уже на подходе — фанаты «мрачняка» порадуются

У нас ждали «Первый отдел», а Netflix интригует больше: эту новинка уже на подходе — фанаты «мрачняка» порадуются

25 марта 2026 14:00
Кадр из сериала «Детектив Холе»

Стриминговый сервис порадует новым детективом. 

Новинки на Netflix появляются регулярно, март не стал исключением. 26 марта для поклонников детективов — особый день. Их ждет новая история в стиле скандинавского нуара «Детектив Холе».

Зрителей ожидает экранизация знаменитой серии романов норвежца Ю Несбе, и ажиотаж вокруг проекта уже чувствуется.

Проект обещает передать «темную» атмосферу книг. В центре сюжета окажется Харри Холе — блестящий, но склонный к саморазрушению и алкоголю полицейский, который распутывает жестокие, порой зверские убийства. Его характер полон противоречий: талант следователя соседствует с личной трагедией.

Роль Харри досталась Тобиасу Зантельману. По замыслу создателей, сериал будет выдержан в духе скандинавского нуара: мрачные тайны, жесткие преступления и напряженный психологический триллер.

Сюжет базируется на ранних романах о Холе и нацелен сохранить ту самую мрачную энергетику, из‑за которой книги полюбились миллионам. Оригинальные произведения разошлись тиражом более 18 млн экземпляров по всему миру, поэтому ожидания у поклонников высоки.

С точки зрения жанра сериал можно назвать криминальной драмой с ярко выраженными детективными элементами.

Фан‑сообщество уже активно обсуждает трейлеры и кадры со съемок, а кинокритики интересуются, насколько адаптация сможет передать сложность образа Харри и атмосферу книг.

Фото: Кадр из сериала «Детектив Холе»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
