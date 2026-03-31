Точно по пути Фродо — от Шира до Мордора: фанат «Властелина колец» подсчитал, сколько займет дорога до Роковой горы

31 марта 2026 15:00
Кадр из фильма «Властелин колец»

Конечно, в реальности это было бы сложнее.

Поклонники «Властелина колец» продолжают находить необычные способы вернуться в Средиземье. Один из энтузиастов решил буквально повторить путь Фродо Бэггинса — и сделал это в игре Lord of the Rings Online. На путешествие от Шира до Мордора у него ушло около десяти часов.

Автор YouTube-канала Emulated Vintage Gaming решил пройти весь маршрут максимально точно. Он не спешил и не использовал ускорения, предпочитая спокойную прогулку по Средиземью.

Чтобы сделать путешествие атмосфернее, автор добавил в видео фрагменты аудиокниги «Властелин колец» в исполнении актера Энди Серкиса. Именно он сыграл Голлума в фильмах Питера Джексона, что усилило эффект погружения.

По словам автора, он хотел «как следует прочувствовать мир Джона Р. Р. Толкина». Он отметил, что именно Lord of the Rings Online лучше всего передает атмосферу книг писателя.

Энтузиаст тщательно подготовился к путешествию. Он заранее изучал маршрут, ориентируясь по книгам, а также проверял путь основным персонажем.

Для большей аутентичности он даже отключил игровой интерфейс. Такой подход позволил сделать путешествие максимально приближенным к оригинальной истории.

Автор также отметил, что его проект отличается от ежегодного марафона Great Hobbit Run. В этом событии игроки просто бегут от Шира до Роковой горы, тогда как он стремился точно воспроизвести путь Фродо.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Читать дальше 5 апреля 2026
Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Читать дальше 4 апреля 2026
Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Читать дальше 4 апреля 2026
Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Читать дальше 4 апреля 2026
Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Читать дальше 3 апреля 2026
Тор и Халк снова вместе, но это не Marvel: «Ограбление в Лос-Анджелесе» уже можно смотреть в цифре — вот на какой платформе Тор и Халк снова вместе, но это не Marvel: «Ограбление в Лос-Анджелесе» уже можно смотреть в цифре — вот на какой платформе Читать дальше 3 апреля 2026
Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Читать дальше 2 апреля 2026
Запахло скандалом: тайные сделки и громкие разоблачения — новый сериал Sony о деле Эпштейна Запахло скандалом: тайные сделки и громкие разоблачения — новый сериал Sony о деле Эпштейна Читать дальше 2 апреля 2026
Еще до мировой премьеры 97% на Rotten Tomatoes: май 2026 для меня особенный — это будет «модная» новинка Еще до мировой премьеры 97% на Rotten Tomatoes: май 2026 для меня особенный — это будет «модная» новинка Читать дальше 1 апреля 2026
Комбо «Метода» и «Территории», но на Netflix: эту новинку жду особенно — анонс впечатляет Комбо «Метода» и «Территории», но на Netflix: эту новинку жду особенно — анонс впечатляет Читать дальше 1 апреля 2026
