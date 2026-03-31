Точно по пути Фродо — от Шира до Мордора: фанат «Властелина колец» подсчитал, сколько займет дорога до Роковой горы

Поклонники «Властелина колец» продолжают находить необычные способы вернуться в Средиземье. Один из энтузиастов решил буквально повторить путь Фродо Бэггинса — и сделал это в игре Lord of the Rings Online. На путешествие от Шира до Мордора у него ушло около десяти часов.

Путешествие от Шира до Мордора

Автор YouTube-канала Emulated Vintage Gaming решил пройти весь маршрут максимально точно. Он не спешил и не использовал ускорения, предпочитая спокойную прогулку по Средиземью.

Чтобы сделать путешествие атмосфернее, автор добавил в видео фрагменты аудиокниги «Властелин колец» в исполнении актера Энди Серкиса. Именно он сыграл Голлума в фильмах Питера Джексона, что усилило эффект погружения.

По словам автора, он хотел «как следует прочувствовать мир Джона Р. Р. Толкина». Он отметил, что именно Lord of the Rings Online лучше всего передает атмосферу книг писателя.

Подготовка заняла несколько месяцев

Энтузиаст тщательно подготовился к путешествию. Он заранее изучал маршрут, ориентируясь по книгам, а также проверял путь основным персонажем.

Для большей аутентичности он даже отключил игровой интерфейс. Такой подход позволил сделать путешествие максимально приближенным к оригинальной истории.

Автор также отметил, что его проект отличается от ежегодного марафона Great Hobbit Run. В этом событии игроки просто бегут от Шира до Роковой горы, тогда как он стремился точно воспроизвести путь Фродо.