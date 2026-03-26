Точно две, но зато какие: эти новинки HBO Max апреля-2026 заставят забыть и о новом «Гарри Поттере» — даты известны

HBO Max является популярным стриминговым сервисом и, конечно, в 2027 году все ждут сериал «Гарри Поттер», однако платформа радует поклонников новинками каждый месяц. Апрель не станет исключением. Мы расскажем вам о двух проектах, которых уже стоит ждать точно.

«Эйфория», 3 сезон — 12 апреля

Прошло четыре года с предыдущего сезона. Почти все актёры проекта стали международными звёздами, и только Алекса Деми осталась в тени. За нее, кстати, обидно. Итак, к новому сезону. Шоуранер Сэм Левинсон в новом сезоне не возвращает персонажей в школу. Вместо этого героев выводят во взрослую жизнь. Ру (Зендея) продолжит бороться с зависимостью и долгами, а Нейт (Джейкоб Элорди) и Кэсси (Сидни Суини), судя по появившимся кадрам, снова вместе.

Напомним, что это американский подростковый драматический сериал является третьим по популярности проектом в истории HBO. Сюжет фокусируется на группе старшеклассников, исследующих темы секса, наркотиков, дружбы, любви, идентичности и травм. Сериал основан на израильском мини-сериале с тем же названием, который был создан Роном Лешем и Дафной Левин. Премьера шоу состоялась 16 июня 2019 года.

«Получеловек» — 23 апреля

Ричард Гадд вернулся после успеха с «Оленёнком». Его вторая работа называется «Получеловек». По данным источников, это драма о токсичной дружбе двух уроженцев из Глазго — — тихого Нила и вспыльчивого Рубена. История разворачивается от их встречи подростками в 1980‑е до драматического воссоединения в наши дни. Пока не ясно, содержит ли сюжет автобиографические мотивы, как в предыдущем проекте. К слову, Гэдд не только написал сценарий, но и исполнил главную роль в этом проекте. В его партнеры по съемкам вошел Джейми Белл.