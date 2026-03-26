Точно две, но зато какие: эти новинки HBO Max апреля-2026 заставят забыть и о новом «Гарри Поттере» — даты известны

26 марта 2026 10:00
Кадры из сериалов «Эйфория», «Получеловек»

Апрель не за горами, но тайн пока еще много.

HBO Max является популярным стриминговым сервисом и, конечно, в 2027 году все ждут сериал «Гарри Поттер», однако платформа радует поклонников новинками каждый месяц. Апрель не станет исключением. Мы расскажем вам о двух проектах, которых уже стоит ждать точно.

«Эйфория», 3 сезон — 12 апреля

Прошло четыре года с предыдущего сезона. Почти все актёры проекта стали международными звёздами, и только Алекса Деми осталась в тени. За нее, кстати, обидно. Итак, к новому сезону. Шоуранер Сэм Левинсон в новом сезоне не возвращает персонажей в школу. Вместо этого героев выводят во взрослую жизнь. Ру (Зендея) продолжит бороться с зависимостью и долгами, а Нейт (Джейкоб Элорди) и Кэсси (Сидни Суини), судя по появившимся кадрам, снова вместе.

Напомним, что это американский подростковый драматический сериал является третьим по популярности проектом в истории HBO. Сюжет фокусируется на группе старшеклассников, исследующих темы секса, наркотиков, дружбы, любви, идентичности и травм. Сериал основан на израильском мини-сериале с тем же названием, который был создан Роном Лешем и Дафной Левин. Премьера шоу состоялась 16 июня 2019 года.

«Получеловек» — 23 апреля

Ричард Гадд вернулся после успеха с «Оленёнком». Его вторая работа называется «Получеловек». По данным источников, это драма о токсичной дружбе двух уроженцев из Глазго — — тихого Нила и вспыльчивого Рубена. История разворачивается от их встречи подростками в 1980‑е до драматического воссоединения в наши дни. Пока не ясно, содержит ли сюжет автобиографические мотивы, как в предыдущем проекте. К слову, Гэдд не только написал сценарий, но и исполнил главную роль в этом проекте. В его партнеры по съемкам вошел Джейми Белл.

Фото: Кадры из сериалов «Эйфория», «Получеловек»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Культовая адаптация видеоигры от Netflix возвращается со 2 сезоном: кто на этот раз станет врагом Данте? Культовая адаптация видеоигры от Netflix возвращается со 2 сезоном: кто на этот раз станет врагом Данте? Читать дальше 27 марта 2026
Еще жестче, чем «Игра в кальмара»: автор хита Netflix взялся за съемки нового сериала — и снова бьет по больному Еще жестче, чем «Игра в кальмара»: автор хита Netflix взялся за съемки нового сериала — и снова бьет по больному Читать дальше 27 марта 2026
Этот криминальный ситком может взорвать Netflix в 2026: в апреле будет и мрачно, и смешно Этот криминальный ситком может взорвать Netflix в 2026: в апреле будет и мрачно, и смешно Читать дальше 27 марта 2026
Комбо «Метода» и «Спарты», но на Netflix: это новинку марта-2026 многие могут проустить, а зря Комбо «Метода» и «Спарты», но на Netflix: это новинку марта-2026 многие могут проустить, а зря Читать дальше 26 марта 2026
Это вам не «Игра престолов» и не «Первый отдел»: 3 недооцененных сериала с лихим сюжетом — смотрятся на одном дыхании Это вам не «Игра престолов» и не «Первый отдел»: 3 недооцененных сериала с лихим сюжетом — смотрятся на одном дыхании Читать дальше 26 марта 2026
Без Фродо, но с дочерью Сэма: самый популярный фанат «Властелина колец» взялся за сценарий — на что рассчитывать поклонникам Без Фродо, но с дочерью Сэма: самый популярный фанат «Властелина колец» взялся за сценарий — на что рассчитывать поклонникам Читать дальше 26 марта 2026
Стали известны герои «Бриджертонов 5»: зря фанаты надеялись на историю Элоизы Стали известны герои «Бриджертонов 5»: зря фанаты надеялись на историю Элоизы Читать дальше 25 марта 2026
У нас ждали «Первый отдел», а Netflix интригует больше: эту новинка уже на подходе — фанаты «мрачняка» порадуются У нас ждали «Первый отдел», а Netflix интригует больше: эту новинка уже на подходе — фанаты «мрачняка» порадуются Читать дальше 25 марта 2026
Следующие 20 лет придется смотреть только «Ван Пис»: сколько сезонов хита выйдет на Netflix Следующие 20 лет придется смотреть только «Ван Пис»: сколько сезонов хита выйдет на Netflix Читать дальше 25 марта 2026
