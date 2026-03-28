То, что так долго ждали: Netflix в апреле особенно порадует — от этого спип-оффа жду немало

Стриминг покажет долгожданный многими спин-офф, а именно «Очень странные дела: истории из 85‑го» (Stranger Things: Tales from ’85). Выйдет он в виде анимации. За проект отвечают те же братья Даффер в роли исполнительных продюсеров. Действие новой истории разворачивается между вторым и третьим сезонами сериала.

Согласно материалам CyberMeta, анимационный сериал анонсировали еще в 2023 году, но первые кадры показали только через два года. Позже стало известно, что первый сезон стартует 23 апреля 2026 года. Для первых эпизодов запланирован отдельный предпоказ. Над визуальной частью работает сиднейская студия Flying Bark Productions в партнёрстве с Netflix Animation.

Создатели подчёркивают, что новая версия сохранит дух «Очень странных дел». Проект будет сочетать детское приключение и пугающие моменты, как в оригинале, а визуал намеренно будет напоминать мультсериалы 1980‑х, при этом не теряя привычной атмосферы сериала.

События происходят зимой 1985 года в Хоукинсе. Анимированные версии знакомых персонажей столкнутся с новыми монстрами и очередной паранормальной тайной, которая угрожает городу. Зрители увидят старые локации — лабораторию и Изнанку — и встретят новых существ и героев. В компанию к знакомым персонажам присоединится Никки Бакстер, изобретательная бунтарка, вокруг которой будет строиться основная завязка мультсериала. При этом ключевой акцент по‑прежнему остаётся на Одиннадцать, Майке, Дастине, Лукасе, Макс и Уилле.