Терпения зрителей хватило только на 7 серий: турецкий сериал «Под одним дождем» закрыли — разбираемся, почему

Не спас ситуацию даже красавчик в главной роли.

Сериал «Под одним дождем» изначально выглядел многообещающе. В проекте снялись популярные актеры — Таро Эмир Текин, Бахар Шахин и Бурак Тозкопаран, а значит, у шоу была сильная фан-база.

Однако уже к седьмой серии стало ясно: рейтинги падают, а интерес аудитории не растет. В итоге проект решили закрыть, так и не дав ему шанса на полноценное развитие.

Политика, которая не сработала

Создатели попытались встроить в сюжет актуальные темы — протесты в Лондоне и социальные конфликты. Но вместо глубины получилась перегруженная и неубедительная история.

Любовная линия Али и Розы развивалась слишком стремительно и выглядела искусственно. На фоне серьезных событий это создавало ощущение несостыковки и мешало погружению в сюжет.

Скандал, который все испортил

Самым громким моментом стала сцена со свининой во время Рамадана. Для турецкой аудитории это оказалось слишком провокационно.

Создатели пытались объяснить: «Сцена… представляет собой современное изображение древней борьбы между высокомерием и учтивостью». Но зрители восприняли эпизод иначе, и проект столкнулся с критикой и даже санкциями.

Черно-белые персонажи вместо сложной драмы

Еще одна проблема — слишком простое деление героев на «хороших» и «плохих».

Антагонисты были раскрыты слишком рано и без нюансов, а главные герои получились слишком идеализированными. В результате исчезла интрига, и зрителю стало не за что зацепиться.

Почему проект не удержался

«Под одним дождем» оказался примером того, как даже сильный каст не спасает слабый сценарий и спорные решения.

И в условиях высокой конкуренции турецких сериалов зритель просто переключился на более продуманные истории.