Такого не было 15 лет: звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли и Халит Эргенч снова сыграют пару

Отличная новость для фанатов «Великолепного века». Мерьем Узерли и Халит Эргенч, та самая легендарная пара, которая свела с ума полмира, снова встретятся на съемочной площадке. Прошло 15 лет с тех пор, как их имена стояли рядом в титрах, и вот теперь — воссоединение.

Актеры снимутся вместе в фильме под названием «Весна на Имрозе». По информации турецких телеканалов, съемки стартуют уже совсем скоро.

Действие развернется на острове Имроз, где судьба столкнет двоих очень разных людей. Им предстоит разобраться в себе и понять: можно ли начать все заново, когда за плечами уже целая жизнь, и есть ли место новой любви, когда прошлое никуда не делось.

Режиссерское кресло в проекте занял Озджан Алпер, который до этого снимал «Раннюю зиму», «Темную ночь» и «Праздник влюбленных». Дату премьеры пока держат в секрете, хотя известно, что Эргенчу и Узерли не раз предлагали снова сыграть экранную пару, но только сейчас дошло до чего-то конкретного.

Съемки планируют запустить уже этой весной, а готовый фильм обещают выпустить либо в конце 2026-го, либо в начале следующего года. Площадкой станет одна из цифровых платформ, так что придется мониторить стриминги.

Фанаты турецких дизи счастливы, что легенды снова вместе на экране. Но уже сейчас среди поклонников звезд пробегает легкое беспокойство: как бы зрители не начали сравнивать новый фильм с сюжетом «Великолепного века». В любом случае, после первого же анонса проект с актерами уже собрал вокруг себя шум — осталось дождаться премьеры и самим все увидеть.