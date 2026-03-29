Меню
Русский English
Отмена
Такого Милоша Биковича зрители еще не видели: этот фильм он вытащил практически в одиночку — и это круто

29 марта 2026 14:00
Кадр из фильма «Изоляция»

Актер редко снимается в авторских проектах.

26 марта в прокат вышел фильм «Изоляция» с Милошем Биковичем в главной роли. Это камерная история, которая начинается как триллер, постепенно превращается в хоррор, а затем неожиданно становится философской драмой. Именно такие жанровые переходы и делают фильм особенно интригующим.

История одиночества среди природы

Главный герой Йован приезжает в отдаленный горный район, где почти нет связи с внешним миром. Его задача — наблюдать за животными через 16 камер, установленных в лесу.

Поначалу фильм напоминает спокойную медитативную историю о жизни в одиночестве. Но постепенно в кадре появляется тревога — герой замечает странный силуэт на записях камер, и история начинает приобретать совсем другой тон.

Новая роль Милоша Биковича

Большую часть фильма в кадре находится только один персонаж. Это позволяет Милошу Биковичу показать широкий диапазон эмоций — от спокойствия и одиночества до тревоги и отчаяния.

Актер предстает в непривычном амплуа авторского кино, где нет привычного экшена, но есть напряжение и психологическая глубина.

Фильм с долгим послевкусием

«Изоляция» — не типичное развлекательное кино. Здесь нет громких сцен и погонь, но есть напряженная атмосфера и неожиданные сюжетные повороты.

Сам Милош Бикович отметил, что фильм поднимает важные темы современности:

«Фильм “Изоляция” затрагивает тему недостатка любви. Чтобы восполнить его, человек обращается к её суррогатам. Ищет их в публичном пространстве, в лайках. Начинает служить современному гладиаторству — “хлеба и зрелищ”», — рассказал актер.

Картина подойдет тем, кто любит атмосферные фильмы с глубоким смыслом. «Изоляцию» можно смотреть в одиночестве или вдвоем — после финала точно будет что обсудить.

Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше