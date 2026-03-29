Сюжет будет приближен к фильму 1979 года: уже известно, что покажут во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»

29 марта 2026 13:00
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Первые подробности порадовали фанатов франшизы.

Появились первые подробности второго сезона сериала «Чужой: Земля», и новости выглядят довольно многообещающе. Уже известно, когда начнутся съемки, чего ждать от сюжета и когда примерно выйдет продолжение.

Съемки начнутся уже скоро

Производство второго сезона стартует в мае этого года. При этом к своим ролям вернутся актеры первого сезона, а вот о новых персонажах пока ничего не известно.

Также сообщается, что бюджет второго сезона немного сократят. Однако переживать не стоит: первый сезон стоил около 250 миллионов долларов, поэтому даже уменьшенный бюджет все равно останется одним из крупнейших для сериалов. К тому же многие декорации уже построены, что снизит расходы на производство.

Когда ждать премьеру

Если ориентироваться на сроки первого сезона, то продолжение может выйти примерно через год после завершения съемок. Учитывая, что производство начнется в мае, второй сезон «Чужой: Земля» стоит ждать летом 2027 года — ориентировочно в июле или августе.

Сюжет станет ближе к оригинальному фильму

Самое интересное — возможное развитие истории. События сериала происходят всего за два года до фильма «Чужой» 1979 года, поэтому во втором сезоне может появиться прямая связь с культовой картиной.

Ранее режиссер Ноа Хоули говорил, что зрителям покажут момент, когда корабль «Ностромо» получает приказ отправиться к планете LV-426. Эта сцена не появилась в первом сезоне, но может стать ключевой во втором.

Пока подробностей немного, но уже ясно, что второй сезон «Чужой: Земля» может стать более масштабным и важным для всей франшизы.

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Анастасия Луковникова
«Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона «Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона Читать дальше 29 марта 2026
«Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет «Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет Читать дальше 29 марта 2026
И Джоан Роулинг посмотрела первый трейлер сериала «Гарри Поттер»: ее реакция решила судьбу спорного проекта HBO И Джоан Роулинг посмотрела первый трейлер сериала «Гарри Поттер»: ее реакция решила судьбу спорного проекта HBO Читать дальше 29 марта 2026
В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала Читать дальше 29 марта 2026
Раскрыты герои новых «Секретных материалов»: ничего общего с прежними Малдером и Скалли Раскрыты герои новых «Секретных материалов»: ничего общего с прежними Малдером и Скалли Читать дальше 29 марта 2026
В стиле «Мосгаза» и «Ликвидации» и комиксов: этот детектив с Николасом Кейджем точно пропускать не стоит В стиле «Мосгаза» и «Ликвидации» и комиксов: этот детектив с Николасом Кейджем точно пропускать не стоит Читать дальше 28 марта 2026
То, что так долго ждали: Netflix в апреле особенно порадует — от этого спип-оффа жду немало То, что так долго ждали: Netflix в апреле особенно порадует — от этого спип-оффа жду немало Читать дальше 28 марта 2026
Смеяться в апреле будем вместе с Netflix: этот сериал не стоит пропускать — и лирично, и весело Смеяться в апреле будем вместе с Netflix: этот сериал не стоит пропускать — и лирично, и весело Читать дальше 28 марта 2026
Культовая адаптация видеоигры от Netflix возвращается со 2 сезоном: кто на этот раз станет врагом Данте? Культовая адаптация видеоигры от Netflix возвращается со 2 сезоном: кто на этот раз станет врагом Данте? Читать дальше 27 марта 2026
