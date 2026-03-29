Сюжет будет приближен к фильму 1979 года: уже известно, что покажут во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»

Появились первые подробности второго сезона сериала «Чужой: Земля», и новости выглядят довольно многообещающе. Уже известно, когда начнутся съемки, чего ждать от сюжета и когда примерно выйдет продолжение.

Съемки начнутся уже скоро

Производство второго сезона стартует в мае этого года. При этом к своим ролям вернутся актеры первого сезона, а вот о новых персонажах пока ничего не известно.

Также сообщается, что бюджет второго сезона немного сократят. Однако переживать не стоит: первый сезон стоил около 250 миллионов долларов, поэтому даже уменьшенный бюджет все равно останется одним из крупнейших для сериалов. К тому же многие декорации уже построены, что снизит расходы на производство.

Когда ждать премьеру

Если ориентироваться на сроки первого сезона, то продолжение может выйти примерно через год после завершения съемок. Учитывая, что производство начнется в мае, второй сезон «Чужой: Земля» стоит ждать летом 2027 года — ориентировочно в июле или августе.

Сюжет станет ближе к оригинальному фильму

Самое интересное — возможное развитие истории. События сериала происходят всего за два года до фильма «Чужой» 1979 года, поэтому во втором сезоне может появиться прямая связь с культовой картиной.

Ранее режиссер Ноа Хоули говорил, что зрителям покажут момент, когда корабль «Ностромо» получает приказ отправиться к планете LV-426. Эта сцена не появилась в первом сезоне, но может стать ключевой во втором.

Пока подробностей немного, но уже ясно, что второй сезон «Чужой: Земля» может стать более масштабным и важным для всей франшизы.