Страсти похлеще «Графа Монте-Кристо»: турки приготовили нам новый интересный проект — сюжет зацепил и теперь очень жду

Весной расцветает не только мир природы, но и мир кинематографа. Турки предлагают нам новый интересный проект под названием «Парень».

Сериал уже называют одним из самых ожидаемых проектов года. Главную роль в этой новинке исполняет харизматичный Мерт Рамазан Демир, завоевавший сердца зрителей ролью Ферита Корхана в популярном сериале «Зимородок».

В Сети появился первый трейлер. Стоит сказать, что он сразу вызвал бурный интерес у публики, любящей турдизи.

Что нас ждет в сюжете?

Центральным персонажем сериала является Юсуф, молодой человек, живущий в скромном квартале в Турции. Он счастлив. Молодой человек собирается жениться на своей возлюбленной Хазан. Однако судьба уготовила ему жестокое испытание.

В их район прибывает наследник влиятельной семьи Сарп Айдемир, планирующий строительство спортивного комплекса. Судьбоносная встреча Сарпа и Хазан кардинально меняет ход событий. Хазан, стремясь вырваться из бедности, принимает решение бросить Юсуфа и связать свою жизнь с богатым поклонником. Теперь Юсуф собирается мстить. Он готов на все, чтобы виновники его страданий понесли заслуженное наказание. Можно сказать, что это своего рода новая версия истории графа Монте-Кристо, но в турецком современном варианте. Мы увидим, какую цену главный герой заплатит за свою жажду справедливости?

Про актеров

В сериале собралась впечатляющая команда талантливых и востребованных актеров.

Мерт Рамазан Демир, запомнившийся многим по роли Ферита Корхана в нашумевшем «Зимородке», предстанет в совершенно новом образе. Если в «Зимородке» он воплощал образ избалованного наследника, которому многое дозволено, то в «Парне» все наоборот. Он сыграет таксиста из неблагополучного района Юсуфа, который своими силами пытается добиться счастья. Его герой – человек с непростой судьбой, знающий цену труду и сталкивающийся с несправедливостью и борьбой за выживание.

Мелис Сезен воплотит образ Хазан, девушки, поставившей материальное благополучие выше любви. Мелис хорошо знакома зрителям по сериалам «Гюльджемаль» и «Гений».

Приятным сюрпризом для зрителей стало участие в проекте талантливого Салиха Бадемджи, актера с богатым опытом и множеством запоминающихся ролей. В «Парне» он сыграет отрицательного героя, властного и привыкшего добиваться своего любой ценой Сарпа.

К актерскому составу присоединилась и восходящая звезда Мина Демирташ, полюбившаяся зрителям благодаря роли в сериале «Красные бутоны». На этот раз Мина воплотит образ богатой Дилы. Именно с ее помощью Юсуф будет стараться мстить своим обидчикам. Однако, судя по тому, что обещают создатели проекта, все будет не так просто и герой влюбится в Дилу.

Как и что будет, сможет ли сериал повторить успехи «Зимородка» и «Постучись в мою дверь», увидим совсем скоро.