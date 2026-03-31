Стала известна дата выхода «Горничной 2»: фильм с $400 млн сборов пойдет против «Мстителей» и «Властелина колец: Охота на Голлума»

Стала известна дата выхода «Горничной 2». Проект, который в свое время тихо вышел в прокат и неожиданно собрал сотни миллионов, возвращается — и снова делает ставку на рискованную, но уже проверенную стратегию.

Главную роль вновь исполнит Сидни Суини. К актерскому составу присоединилась Кирстен Данст, известная по трилогии «Человек-паук». Это не просто усиление каста, а попытка расширить аудиторию за счет узнаваемого имени и более сложной драматической подачи.

Премьера назначена на 17 декабря 2027 года. Студия вновь выбирает новогодний прокатный период, где конкуренция максимальна, но при этом сохраняется высокий зрительский поток на протяжении нескольких недель.

Первая часть показала нетипичную динамику. Старт составил $19 млн в первый уикенд. Однако фильм удержался в числе лидеров на протяжении всего праздничного сезона. В итоге сборы приблизились к $400 млн при бюджете $35 млн.

В тот же день выходят «Мстители: Секретные войны» и «Властелин колец: Охота на Голлума». Оба проекта ориентированы на массовую аудиторию и крупные франшизы.

На этом фоне стратегия Lionsgate выглядит расчетливой. Студия не вступает в прямую конкуренцию, а предлагает альтернативу. Если модель первой части сработает снова, ключевую роль сыграет не старт, а устойчивый интерес зрителей в течение всего праздничного периода.