Меню
Русский English
Отмена
Стала известна дата выхода «Горничной 2»: фильм с $400 млн сборов пойдет против «Мстителей» и «Властелина колец: Охота на Голлума»

31 марта 2026 16:00
Кадр из фильма «Горничная»

К актерскому составу присоединилась Кирстен Данст.

Стала известна дата выхода «Горничной 2». Проект, который в свое время тихо вышел в прокат и неожиданно собрал сотни миллионов, возвращается — и снова делает ставку на рискованную, но уже проверенную стратегию.

Главную роль вновь исполнит Сидни Суини. К актерскому составу присоединилась Кирстен Данст, известная по трилогии «Человек-паук». Это не просто усиление каста, а попытка расширить аудиторию за счет узнаваемого имени и более сложной драматической подачи.

Премьера назначена на 17 декабря 2027 года. Студия вновь выбирает новогодний прокатный период, где конкуренция максимальна, но при этом сохраняется высокий зрительский поток на протяжении нескольких недель.

Первая часть показала нетипичную динамику. Старт составил $19 млн в первый уикенд. Однако фильм удержался в числе лидеров на протяжении всего праздничного сезона. В итоге сборы приблизились к $400 млн при бюджете $35 млн.

В тот же день выходят «Мстители: Секретные войны» и «Властелин колец: Охота на Голлума». Оба проекта ориентированы на массовую аудиторию и крупные франшизы.

На этом фоне стратегия Lionsgate выглядит расчетливой. Студия не вступает в прямую конкуренцию, а предлагает альтернативу. Если модель первой части сработает снова, ключевую роль сыграет не старт, а устойчивый интерес зрителей в течение всего праздничного периода.

Фото: Кадр из фильма «Горничная»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Читать дальше 5 апреля 2026
Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Читать дальше 4 апреля 2026
Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Читать дальше 4 апреля 2026
Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Читать дальше 4 апреля 2026
2 сезона по 6 серий и звезда «Очень странных дел»: что известно о продолжении «Острых козырьков» — 10 лет спустя и новый состав 2 сезона по 6 серий и звезда «Очень странных дел»: что известно о продолжении «Острых козырьков» — 10 лет спустя и новый состав Читать дальше 4 апреля 2026
Звезда «Наследников» переходит в «Декстера»: Брайан Кокс сыграет маньяка, известного как Нью-йоркский Потрошитель Звезда «Наследников» переходит в «Декстера»: Брайан Кокс сыграет маньяка, известного как Нью-йоркский Потрошитель Читать дальше 4 апреля 2026
Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Читать дальше 3 апреля 2026
Тор и Халк снова вместе, но это не Marvel: «Ограбление в Лос-Анджелесе» уже можно смотреть в цифре — вот на какой платформе Тор и Халк снова вместе, но это не Marvel: «Ограбление в Лос-Анджелесе» уже можно смотреть в цифре — вот на какой платформе Читать дальше 3 апреля 2026
Турецкий сериал «Далёкий город» получит 3 сезон: в Сети уже обсуждают даты, сюжет и уход главных героев Турецкий сериал «Далёкий город» получит 3 сезон: в Сети уже обсуждают даты, сюжет и уход главных героев Читать дальше 2 апреля 2026
Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Читать дальше 2 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше