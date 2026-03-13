Стал известен самый популярный сериал в России: это аниме обогнало даже «Ландыши»

13 марта 2026 14:00
Кадр из мультсериала «Магическая битва»

У проекта убедительный результат.

Российские зрители неожиданно переключили внимание с привычных голливудских блокбастеров и отечественных драм на японскую анимацию. Платформа «Кинопоиск» опубликовала свежий рейтинг самых популярных проектов за первую неделю марта, и результаты заставляют удивиться.

Строчку лидера занял аниме-сериал «Магическая битва», чей третий сезон как раз стартовал.

За первую неделю весны аниме набрало 182 балла зрительского интереса, уверенно обогнав такие проекты, как «Ландыши» и нашумевшие «Очень странные дела». Видимо, магия в этом сезоне побеждает даже самые раскрученные хиты.

Не остался без внимания и сериал Гая Ричи «Молодой Шерлок», который ворвался в чарты сразу с шестой позиции, собрав 102 балла. Британский стиль и режиссерский почерк британца все еще в цене у публики.

Из отечественных новинок ярче всего засветился детектив «Новая земля», стартовавший 4 марта на НТВ и платформе «Иви». Проект пока притормозил на одиннадцатой строчке с 70 баллами, но, возможно, это только начало пути.

Сюжет 3 сезона

Третий сезон «Магической битвы» взялся за самую «мясорубную» часть манги — арку под названием «Игры на выживание». События разворачиваются сразу после жуткой заварушки в Сибуе.

Мир колдунов опустел и осиротел, могущественный Сатору Годзе по-прежнему томится в заточении, и теперь главный груз ответственности повис на плечах Юдзи Итадори. Парню предстоит наконец разобраться, для чего вообще ему дана эта сила и что со всем этим делать дальше.

Светлана Левкина
Фанаты аниме ждали этого 6 лет: смотрим трейлер второго сезона «Дорохэдоро» — главного хита весны Фанаты аниме ждали этого 6 лет: смотрим трейлер второго сезона «Дорохэдоро» — главного хита весны Читать дальше 13 марта 2026
Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео) Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео) Читать дальше 13 марта 2026
Стала известна дата выхода 4 сезона «Джека Ричера»: ждать осталось недолго Стала известна дата выхода 4 сезона «Джека Ричера»: ждать осталось недолго Читать дальше 12 марта 2026
«Йеллоустоун: Маршалы» получит 2 сезон: сериал неожиданно собрал 20,6 млн зрителей за неделю «Йеллоустоун: Маршалы» получит 2 сезон: сериал неожиданно собрал 20,6 млн зрителей за неделю Читать дальше 13 марта 2026
Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке? Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке? Читать дальше 12 марта 2026
«Сериал зацепил по-настоящему»: неожиданно шикарная драма из 10 серий, которую я посмотрела залпом за один вечер «Сериал зацепил по-настоящему»: неожиданно шикарная драма из 10 серий, которую я посмотрела залпом за один вечер Читать дальше 12 марта 2026
Такого не было 15 лет: звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли и Халит Эргенч снова сыграют пару Такого не было 15 лет: звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли и Халит Эргенч снова сыграют пару Читать дальше 13 марта 2026
Прошло почти 20 лет: 20th Century Studios представила тизер фильма «Дьявол носит Prada — 2» (видео) Прошло почти 20 лет: 20th Century Studios представила тизер фильма «Дьявол носит Prada — 2» (видео) Читать дальше 13 марта 2026
Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Читать дальше 13 марта 2026
