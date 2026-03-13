Стал известен самый популярный сериал в России: это аниме обогнало даже «Ландыши»

Российские зрители неожиданно переключили внимание с привычных голливудских блокбастеров и отечественных драм на японскую анимацию. Платформа «Кинопоиск» опубликовала свежий рейтинг самых популярных проектов за первую неделю марта, и результаты заставляют удивиться.

Строчку лидера занял аниме-сериал «Магическая битва», чей третий сезон как раз стартовал.

«Магическая битва»

За первую неделю весны аниме набрало 182 балла зрительского интереса, уверенно обогнав такие проекты, как «Ландыши» и нашумевшие «Очень странные дела». Видимо, магия в этом сезоне побеждает даже самые раскрученные хиты.

Не остался без внимания и сериал Гая Ричи «Молодой Шерлок», который ворвался в чарты сразу с шестой позиции, собрав 102 балла. Британский стиль и режиссерский почерк британца все еще в цене у публики.

Из отечественных новинок ярче всего засветился детектив «Новая земля», стартовавший 4 марта на НТВ и платформе «Иви». Проект пока притормозил на одиннадцатой строчке с 70 баллами, но, возможно, это только начало пути.

Сюжет 3 сезона

Третий сезон «Магической битвы» взялся за самую «мясорубную» часть манги — арку под названием «Игры на выживание». События разворачиваются сразу после жуткой заварушки в Сибуе.

Мир колдунов опустел и осиротел, могущественный Сатору Годзе по-прежнему томится в заточении, и теперь главный груз ответственности повис на плечах Юдзи Итадори. Парню предстоит наконец разобраться, для чего вообще ему дана эта сила и что со всем этим делать дальше.