Соврали, а показали будто правда: 3 известных голливудских фильма, которые ввели нас в заблуждение — а я то верила

28 марта 2026 16:00
Кадры из фильмов «Ю-571», «Поймай меня, если сможешь», «Выживший»

После этого точно решила пересмотреть их еще раз.

Кино может быть прекрасным и ужасным. Часто многие фильмы основываются на реальных событиях. Однако, как оказалось, многие проекты на самом деле являются обманом и в этом плане могут нас разочаровать. Рассказываю про 3 известных зарубежных проекта, которые нам соврали.

«Ю-571»

Военная лента «Ю-571» рассказывала о событиях Второй мировой войны. Согласно сюжету, немецкие подводные лодки хозяйничают в Атлантике. Союзники не могут расшифровать их сообщения. В результате американские моряки получают секретное задание. Они должны захватит вражескую субмарину, забрать шифровальную машину «Энигма» и вернуться обратно.

Выход этого фильма чуть не обернулся дипломатическим скандалом. Дело в том, что на самом деле это сделали британцы, еще до того как американцы вообще вступили в войну.

«Поймай меня, если сможешь»

Фильм Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» с участием Тома Хэнкса и Леонардо Ди Каприо рассказывает о юном мошеннике Фрэнке Абигнейле, который мастерски подделывал чеки и выдавал себя за пилота, врача и юриста.

Однако недавние исследования показали, что многие аспекты его истории были сильно преувеличены или вовсе выдуманы. Например, он никогда не работал в ФБР и не обналичивал миллионы долларов, как утверждал. В 2020 году журналист Алан Логан представил документы, подтверждающие эти факты.

«Выживший»

Фильм «Выживший», который вышел в 2015 году и принес Леонардо Ди Каприо «Оскар», долгое время считался основанным на реальных событиях. Он рассказывает о выживании американца Хью Гласса, однако после выхода картины начались споры о том, что в ней реально, а что является вымыслом.

Хью Гласс не оставил после себя записей, за исключением письма, адресованного родителям его погибшего напарника. Хотя о его жизни написано несколько биографий, до сих пор эксперты не могут прийти к единому мнению о том, действительно ли он сражался с медведем. Известно одно: он не пытался убить Фицджеральда и гнался за ним не из чувства мести, а чтобы вернуть свое ружье.

Фото: Кадры из фильмов «Ю-571», «Поймай меня, если сможешь», «Выживший»
Камилла Булгакова
