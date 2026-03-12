Меню
«Сериал зацепил по-настоящему»: неожиданно шикарная драма из 10 серий, которую я посмотрела залпом за один вечер

12 марта 2026 12:30
Кадр из сериала «Эмпатия»

Зрители ждут второй сезон, но пока о нем информации нет. Увы.

Иногда сериал включают просто «на один эпизод», а через пару часов понимают, что уже досматривают сезон. Именно так многие зрители открывают для себя франко-канадскую драму «Эмпатия». Проект вышел почти незаметно, но быстро начал собирать сильные отзывы.

Сериал состоит из 10 эпизодов. Главная героиня — психиатр-криминалист Сюзанна, которая после семейной трагедии оставляет прежнюю работу и устраивается в Институт психиатрии Мон-Руаяль в Монреале. Здесь она работает с пациентами, чьи диагнозы тесно связаны с преступлениями. Одновременно Сюзанна пытается справиться с алкогольной зависимостью и своим прошлым.

Сравнение с «Терапией»

Главную роль исполнила Флоранс Лонгпре — она же написала сценарий сериала. Режиссером проекта стал Гийом Лонерган. «Эмпатию» часто сравнивают с сериалом «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом, но канадско-французская версия получилась более мрачной и психологически напряженной.

После успеха первого сезона стриминг Crave и канал Canal+ уже готовят продолжение. Второй сезон находится в разработке.

Реакция зрителей

Сериал получился эмоционально тяжелым, но именно это и цепляет зрителей.

«Посмотрела, спасибо. Сложно сказать, что понравился, мне психологически было тяжело смотреть на чужую боль именно из-за эмпатии к главным героям, но сериал зацепил по-настоящему. Хотелось бы знать, когда выйдет следующий сезон», «Эмпатию посмотрела еще в сентябре, очень понравился.Жду второй сезон.Неожиданно глубокий, интересный сериал», — пишут в Сети зрители.

Несмотря на сложную тему, «Эмпатия» быстро нашла свою аудиторию. Это как раз тот случай, когда неожиданный сериал оказывается сильнее многих громких премьер.

Фото: Кадр из сериала «Эмпатия»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
