Рейян из «Ветреного» взбунтовалась? В турдизи новый скандал — что сказала актриса про мужа

18 марта 2026 12:06
Заявление Эбру Щахин оценили не все

Турецкая актриса Эбру Шахин на шоу Ибрагима Селима получила необычный вопрос:

«Вы должны прыгнуть с парашютом из самолета, вы прыгнете с Томом Харди или Джеди Османом?».

Актриса неожиданно выбрала американского актера:

«Джеди немного чересчур робкий. Он все равно не сможет прыгнуть из-за страха высоты. Я прыгну с Томом Харди, потому что не захочу рисковать своим дорогим мужем».

Многие подписчики сочли выбор неуважительным к ее мужу, баскетболисту Джеди Осману, но сами супруги отнеслись к критике с улыбкой. И из-за этого ответа и начался скандал.

Часть комментаторов заявила, что актриса проявила неуважение к мужу, а Османа начали называть «подкаблучником». Сами звёзды ответили на нападки не в резкой форме, а с иронией и спокойствием. Джеди пояснил, что когда его называли «робким», имелось в виду «осторожный». Эбру тоже дала свой ответ на критику и не стала раздувать конфликт:

«Стоило ли предупредить, чтобы «настоящие мужчины» не посмотрели мое интервью и не обиделись? Я с тобой, я защищу тебя, не волнуйся».

Несмотря на предположения недругов о скором распаде семьи, пара продолжает вместе жить и демонстрирует счастливые отношения.

Фото: Кадр из сериала «Ветреный»
Камилла Булгакова
Почему поклонников «Далекого города» лишили новой серии хита: турецкие сериалы массово переносят Почему поклонников «Далекого города» лишили новой серии хита: турецкие сериалы массово переносят Читать дальше 18 марта 2026
Теперь среди врагов и Чани: тизер «Дюны 3» перевернул сюжет с ног на голову Теперь среди врагов и Чани: тизер «Дюны 3» перевернул сюжет с ног на голову Читать дальше 19 марта 2026
Больше ждать 7 лет не придется: когда выйдет третий сезон самого веселого аниме «Необъятный океан» Больше ждать 7 лет не придется: когда выйдет третий сезон самого веселого аниме «Необъятный океан» Читать дальше 19 марта 2026
Депрессия, бедность и одиночество: трейлер нового «Человека-паука: Новый день» с мрачным Паркером уже набрал 11 млн просмотров Депрессия, бедность и одиночество: трейлер нового «Человека-паука: Новый день» с мрачным Паркером уже набрал 11 млн просмотров Читать дальше 19 марта 2026
Okko покажет, что если бы «Гостья из будущего» была бы триллером в духе «Оно»: когда выйдет «Радар» про инопланетян в советском городке Okko покажет, что если бы «Гостья из будущего» была бы триллером в духе «Оно»: когда выйдет «Радар» про инопланетян в советском городке Читать дальше 19 марта 2026
83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes 83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes Читать дальше 19 марта 2026
Интриги не хуже «Игры престолов»: эта остросюжетная картина не оставит равнодушных — у сериала на IMDb рейтинг 8.0 Интриги не хуже «Игры престолов»: эта остросюжетная картина не оставит равнодушных — у сериала на IMDb рейтинг 8.0 Читать дальше 19 марта 2026
«Одна из лучших работ Фрэнсиса-Форда Кополлы»: когда в России покажут новый шедевр легендарного режиссера «Одна из лучших работ Фрэнсиса-Форда Кополлы»: когда в России покажут новый шедевр легендарного режиссера Читать дальше 19 марта 2026
Фанаты ждут выхода сериала по «Хитмэну» с 2017 года, но пришли плохие новости: «Надежды нет» Фанаты ждут выхода сериала по «Хитмэну» с 2017 года, но пришли плохие новости: «Надежды нет» Читать дальше 18 марта 2026
