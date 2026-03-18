Рейян из «Ветреного» взбунтовалась? В турдизи новый скандал — что сказала актриса про мужа

Турецкая актриса Эбру Шахин на шоу Ибрагима Селима получила необычный вопрос:

«Вы должны прыгнуть с парашютом из самолета, вы прыгнете с Томом Харди или Джеди Османом?».

Актриса неожиданно выбрала американского актера:

«Джеди немного чересчур робкий. Он все равно не сможет прыгнуть из-за страха высоты. Я прыгну с Томом Харди, потому что не захочу рисковать своим дорогим мужем».

Многие подписчики сочли выбор неуважительным к ее мужу, баскетболисту Джеди Осману, но сами супруги отнеслись к критике с улыбкой. И из-за этого ответа и начался скандал.

Часть комментаторов заявила, что актриса проявила неуважение к мужу, а Османа начали называть «подкаблучником». Сами звёзды ответили на нападки не в резкой форме, а с иронией и спокойствием. Джеди пояснил, что когда его называли «робким», имелось в виду «осторожный». Эбру тоже дала свой ответ на критику и не стала раздувать конфликт:

«Стоило ли предупредить, чтобы «настоящие мужчины» не посмотрели мое интервью и не обиделись? Я с тобой, я защищу тебя, не волнуйся».

Несмотря на предположения недругов о скором распаде семьи, пара продолжает вместе жить и демонстрирует счастливые отношения.