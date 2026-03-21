После успеха «Красного шелка» старовали съемки сиквела: Милош Бикович вернулся к роли, а кто еще?

Стартовали съемки фильма «Черный шелк» — продолжения международного хита «Красный шелк». Новая история переносит зрителей в Шанхай 1930-х, где разворачивается борьба за таинственный груз под кодовым названием «Черный шелк». За ним охотятся агенты сразу нескольких стран, а значит, ставка в сиквеле будет еще выше, чем в первой части.

Премьера картины уже назначена на 31 марта 2027 года. И по первым подробностям видно: создатели делают ставку не просто на продолжение, а на более крупное и зрелищное кино.

Знакомые герои и сильное пополнение

К своим ролям возвращаются Милош Бикович, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Одним из главных новичков проекта станет Максим Матвеев, который сыграет легендарного разведчика Рихарда Зорге. Также в фильме появится сербский актер Александар Радойичич — ему досталась роль одного из антагонистов.

Корабль, дирижабль и ставка на зрелище

Если в первой части важнейшей локацией был поезд, то теперь действие развернется сразу в двух эффектных пространствах — на японском корабле и гигантском дирижабле. Для съемок используют LED-экраны, а также специальные технологии, которые позволяют имитировать шторм прямо в павильоне.

Режиссер-постановщик Андрей Волгин не скрывает амбиций проекта:

«Для меня “Черный шелк” — это киноаттракцион в наилучшем смысле этого слова». Он подчеркивает, что команда хочет сделать «стильный и дерзкий детективный экшен с чувством юмора и невероятным размахом».

Пока все выглядит так, будто «Черный шелк» действительно готовится стать редким примером российского развлекательного кино с международным размахом.