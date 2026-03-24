Пока ждем шестой сезон «Первый отдел»: в апреле можно будет увидеть два детективных проекта Netflix — нас удивят шедевры

24 марта 2026 20:00
Кадры из фильмов «Правда и трагедия Мории Уилсон», «Поверь мне: Лжепророк»

Ждать осталось недолго.

Апрель обещает быть насыщенным для поклонников детективов, криминальных драм и мрачных сериалов с интригующими сюжетами. Netflix готовит много новинок, но две из них наиболее интересны и подойдут тем, кто в ожидании сериала «Первый отдел».

The Truth and Tragedy of Moriah Wilson, дата выхода: 3 апреля 2026

Хотя это и документальная лента, по своей драматургии она представляет собой полноценное расследование и гармонично вписывается в криминальную тематику года.

Сюжет сосредоточен на убийстве Морайи Уилсон и раскрывает, как личные отношения, ревность и спортивная публичность могут привести к трагическим последствиям. Атмосфера проекта сдержанная и тяжёлая, акцентируя внимание не на сенсациях, а на реальных человеческих потерях. Скрытый смысл заключается в том, как быстро идеализированный мир успеха может разрушиться под давлением одержимости. Для любителей true crime это один из самых ожидаемых релизов весны на Netflix. В главных ролях представлены семья, друзья, следователи, участники дела

«Правда и трагедия Мории Уилсон»

Trust Me: The False Prophet, дата выхода: 8 апреля 2026

Этот проект является одним из самых тревожных в жанре true crime этой весной. Сюжет рассказывает о проникновении в закрытую религиозную секту и раскрытии насилия, скрытого под маской веры и духовного влияния. Напряжение создаётся не только из-за самих преступлений, но и из-за опасного процесса поиска правды. Атмосфера сериала удушающая, а скрытый смысл заключается в том, что зло часто приходит не с угрозами, а с обещанием спасения. Этот проект имеет все шансы стать одним из самых обсуждаемых документальных релизов года.

Режиссёром является Рэйчел Дретцин. В главных ролях играют Кристин Мари, Толга Катас.

«Поверь мне: Лжепророк»

Ждем, удивит ли нас Netflix или нет.

Фото: Кадры из фильмов «Правда и трагедия Мории Уилсон», «Поверь мне: Лжепророк»
Камилла Булгакова
