Пока неизвестно, когда выйдет Джеймс Бонд — будем наслаждаться черной комедией о двух спецагентах в Чили: они должны выполнить необычную миссию

20 марта 2026 12:00
Кадр из фильма «Дикая лошадь»

Картина выйдет в ноябре.

В Интернете появились первые кадры нового проекта «Дикая лошадь» от оскароносного ирландского режиссёра Мартина Макдоны, известного по фильмам «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Залечь на дно в Брюгге».

Этот фильм по идее придется любителям кинофраншизы о Джеймсе Бонде. К слову, пока так и неизвестно, кто же исполнит главную роль. Но речь пойдет пока о другом фильме.

Известно, что это черная комедия, действие которой разворачивается в Чили в 1970-х годах. Главные герои — два тайных агента, которые замышляют свержение действующего президента.

Остальные подробности сюжета держатся в секрете. По информации от Tales From The Collection, нас ждет интересная история переплетена с жизнью персонажей, сталкивающихся с вопросами выживания и стойкости. На фоне потрясающих природных пейзажей картина создает нарратив, наполненный иронией и глубиной, позволяя зрителям исследовать сложности человеческих взаимоотношений через призму увлекательного приключения.

В главных ролях снялись Сэм Рокуэлл, Джон Малкович, Том Уэйтс, Паркер Поузи и Стив Бушеми.

Мировая премьера «Дикой лошади» запланирована на 6 ноября.

Камилла Булгакова
