Первая часть собрала более $11,8 млн — вторую точно хочу увидеть: этот боевик 80-х может получить ремейк

Студия A24 начала работу над ремейком боевика «Кровавый спорт». На роль режиссёра и автора сценария приглашена Микаэла Коэл.

Компания говорит, что хочет по-новому переосмыслить фильм 1988 года.

Микаэла Коэл известна по роли в «Чёрной Пантере 2» и как создательница сериала «Я могу уничтожить тебя». Она согласилась вести проект и обещает серьёзно подойти к теме.

По словам Коэл, её привлекают профессиональные бойцы, их самоотверженность и одиночество. Она намерена погрузиться в этот мир вместе с A24.

Продюсеры рассчитывают сохранить в ремейке ту же зрелищность и жёсткость, которые сделали оригинал заметным, а также передать энергетику турнира. Напомним сюжет оригинала.

В Гонконге планируются подпольные турниры по восточным единоборствам, и в одном из них намерен участвовать американский военнослужащий.

В детстве его усыновил японец — преподаватель каратэ. Годы строгих тренировок сделали его мастером, и в знак признания он получил священный японский меч. Солдат самовольно покидает часть и отправляется в Гонконг на «Кумите». За ним начинает охоту ФБР.

Несмотря на препятствия, герой пробивается до финала, побеждает и вступает в Братство Чёрного Дракона.