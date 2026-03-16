Всего 1 картина стала главным триумфатором «Оскара» — собрали все, что только можно

Фильм «Битва за битвой» стал главным триумфатором церемонии и забрал шесть «Оскаров», включая приз за лучший фильм года.

В борьбе за главный трофей также участвовали «Бугония», «Хамнет», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Сны поездов», «Марти Великолепный», «Франкенштейн» и «F1».

Картина получила ряд ключевых наград: Пол Томас Андерсон отмечен как лучший режиссер и удостоен статуэтки за адаптированный сценарий. Шон Пенн признан лучшим актером второго плана, однако на церемонии его не было. Кассандра Кулукундис получила приз за лучший кастинг. Фильм также победил в номинации за монтаж.

На втором месте по числу побед оказался «Грешники» с четырьмя статуэтками. Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Райан Куглер — за лучший оригинальный сценарий.

Российский аниматор Константин Бронзит в третий раз остался без премии в категории за лучший короткометражный мультфильм. Награду в этой номинации получили канадские режиссёры Крис Лэвис и Мацек Щербовски за фильм «Девушка, которая плакала жемчугом».