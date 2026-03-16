Всего 1 картина стала главным триумфатором «Оскара» — собрали все, что только можно

16 марта 2026 14:00
Картина громко о себе заявила. 

Фильм «Битва за битвой» стал главным триумфатором церемонии и забрал шесть «Оскаров», включая приз за лучший фильм года.

В борьбе за главный трофей также участвовали «Бугония», «Хамнет», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Сны поездов», «Марти Великолепный», «Франкенштейн» и «F1».

Картина получила ряд ключевых наград: Пол Томас Андерсон отмечен как лучший режиссер и удостоен статуэтки за адаптированный сценарий. Шон Пенн признан лучшим актером второго плана, однако на церемонии его не было. Кассандра Кулукундис получила приз за лучший кастинг. Фильм также победил в номинации за монтаж.

На втором месте по числу побед оказался «Грешники» с четырьмя статуэтками. Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Райан Куглер — за лучший оригинальный сценарий.

Российский аниматор Константин Бронзит в третий раз остался без премии в категории за лучший короткометражный мультфильм. Награду в этой номинации получили канадские режиссёры Крис Лэвис и Мацек Щербовски за фильм «Девушка, которая плакала жемчугом».

Фото: Кадр из фильма «Битва за битвой»
Камилла Булгакова
Мечты все-таки сбываются: Пол Томас Андерсон получил первую награду за 14 номинаций Мечты все-таки сбываются: Пол Томас Андерсон получил первую награду за 14 номинаций Читать дальше 17 марта 2026
ДиКаприо и Шаломе в пролете: кто стал лучшим актером и актрисой кинопремии «Оскара-2026» — известны и лауреаты ролей второго плана ДиКаприо и Шаломе в пролете: кто стал лучшим актером и актрисой кинопремии «Оскара-2026» — известны и лауреаты ролей второго плана Читать дальше 16 марта 2026
ДиКаприо снова остался ни с чем: главные результаты и неожиданности «Оскара 2026» ДиКаприо снова остался ни с чем: главные результаты и неожиданности «Оскара 2026» Читать дальше 16 марта 2026
«Я был разочарован»: возлюбленного Энди не будет во второй части «Дьявол носит Prada», но почему? «Я был разочарован»: возлюбленного Энди не будет во второй части «Дьявол носит Prada», но почему? Читать дальше 17 марта 2026
Один из самых известных романов Сильвии Плат будет экранизирован: на главную роль претендует Билли Айлиш Один из самых известных романов Сильвии Плат будет экранизирован: на главную роль претендует Билли Айлиш Читать дальше 16 марта 2026
«Оскар»-2026: за лучший саундтрек бились 5 лент, но победитель только один — для композитора третья статуэтка «Оскар»-2026: за лучший саундтрек бились 5 лент, но победитель только один — для композитора третья статуэтка Читать дальше 16 марта 2026
Абсолютный рекорд «Золотой малины»: фильм Тимура Бекмамбетова признан худшей картиной года Абсолютный рекорд «Золотой малины»: фильм Тимура Бекмамбетова признан худшей картиной года Читать дальше 16 марта 2026
Игнор Шона Пенна, сражение «Грешников» с «Битвой за битвой» и картина-триумфатор: кто стал лауреатом Оскара-2026 Игнор Шона Пенна, сражение «Грешников» с «Битвой за битвой» и картина-триумфатор: кто стал лауреатом Оскара-2026 Читать дальше 16 марта 2026
В «Охоте на Голлума» зрители увидят Кейт Уинслетт: но не в роли эльфийки, как можно было подумать В «Охоте на Голлума» зрители увидят Кейт Уинслетт: но не в роли эльфийки, как можно было подумать Читать дальше 15 марта 2026
