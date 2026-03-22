Одна деталь в трейлере нового «Человека-паука» дала надежду фанатам: этот кроссовер ждут уже много лет

Момент в ролике намекает на большой кроссовер Marvel, который фанаты ждут уже годы.

Новый трейлер «Человек-паук: Новый день» обсуждают не только из-за экшена, но и из-за скрытых намёков. Похоже, Marvel снова играет в свою любимую игру — говорит одно, а показывает совсем другое.

Неочевидная деталь, которую легко пропустить

Внимательные зрители заметили в трейлере знакомое лицо — Шейлу Риверу, персонажа из «Сорвиголова: Рождённый заново».

Она появляется на пресс-конференции и вручает Человеку-пауку «ключ от города». И это не просто камео ради камео — это прямой мост между двумя проектами.

Почему это важно для сюжета

Появление Шейлы намекает на то, что Уилсон Фиск всё ещё у власти. А значит, сюжетная линия с его мэрством продолжится и за пределами сериала.

Это автоматически связывает фильм с аркой «Царство дьявола», где супергерои оказываются вне закона. И Человек-паук, судя по всему, окажется в очень странной позиции — единственный, кого власть официально «одобряет».

Появится ли Сорвиголова

Несмотря на заявления Чарли Кокс, что его героя не будет в фильме, намёков становится слишком много.

В трейлере уже есть персонажи из его вселенной, сюжет напрямую связан с его историей, а фанаты ждут этот кроссовер не первый год.

Скорее всего, даже если это будет короткое появление, оно станет одним из главных моментов фильма. И, возможно, началом полноценного союза двух героев.