«Я был разочарован»: возлюбленного Энди не будет во второй части «Дьявол носит Prada», но почему?

В 2026 году продолжение «Дьявол носит Prada» ждут фанаты кино по всему земному шару. Уже известен актерский состав. Конечно, будут Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип и даже Эмили Блант со Стенли Туччи. При это в сиквеле не будет Эдриана Гренье, который сыграл в первом фильме возлюбленного Энди Нейта. Актер, наконец, заговорил и объяснил свое отсутствие.

«Мы все поклонники этого фильма, независимо от того, снимаемся мы в нем или нет. Конечно, я был разочарован тем, что меня не пригласили сниматься в сиквеле, но я также понимаю, что есть некоторая негативная реакция на персонажа Нейта, так что это может быть как-то связано с этим. Но я думаю, это может превратиться в спин-офф», — сказал Гренье в интервью Page Six.

Поклонники не слишком любят Нейта, ведь по мнению многих, именно из-за него Энди и не стала строить карьеру в мире моды. В первом фильме личная жизнь Энди серьезно страдала из-за работы героини на Миранду Пристли, главного редактора модного журнала Runway.