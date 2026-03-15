Киноафиша Новости Netflix долго тянул, но все же сбросил «бомбу» на фанатов: что известно о сиквеле «Кей-поп охотниц на демонов»

Netflix долго тянул, но все же сбросил «бомбу» на фанатов: что известно о сиквеле «Кей-поп охотниц на демонов»

15 марта 2026 14:00
Кадр из фильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Впрочем, зрители и не сомневались, что продолжение будет.

Иногда продолжение кажется вопросом времени, а не вероятности. Именно так получилось с «Кейпоп-охотницами на демонов» — Netflix официально подтвердил, что у анимационного хита будет сиквел.

Новость прозвучала 12 марта, и для поклонников это вряд ли стало сюрпризом. После премьеры в июне 2025 года мультфильм не просто выстрелил, а превратился в настоящий культурный феномен. Проект, созданный вместе с Sony Pictures Animation, набрал более 500 миллионов просмотров и стал одним из самых громких релизов платформы.

Почему продолжение было почти неизбежным

Успех фильма вышел далеко за рамки обычной популярности. Вымышленная группа HUNTR/X вошла в историю: по данным из источника, она стала первой женской k-pop группой, занявшей первое место в чарте Billboard Hot 100, а песня Golden получила «Грэмми».

Кроме того, фильм был номинирован на два «Оскара» — за лучший анимационный фильм и лучшую оригинальную песню. После такого результата было бы странно не развивать эту вселенную дальше.

Кто вернется в новую часть

У руля снова окажутся Мэгги Кан и Крис Аппелханс. Именно сиквел «Кейпоп-охотниц на демонов» станет первым проектом в рамках их нового многолетнего соглашения с Netflix.

Директор по контенту Netflix Бела Баджария заявила: «Мэгги и Крис не просто нашли отклик у зрителей — они зажгли глобальный фандом». А председатель подразделения Netflix Film Дэн Лин добавил, что создатели сняли «самый популярный фильм в истории Netflix».

Что известно о сюжете

Пока деталей немного. Создатели лишь обещают, что продолжение расширит мир истории и откроет новую главу для Руми, Миры и Зои.

Судя по настрою команды, ставка снова будет на сочетание музыки, яркой анимации и фэнтезийного экшена. А значит, у HUNTR/X есть все шансы вернуться не просто громко, а по-настоящему триумфально.

Фото: Кадр из фильма «Кей-поп-охотницы на демонов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
В «Охоте на Голлума» зрители увидят Кейт Уинслетт: но не в роли эльфийки, как можно было подумать В «Охоте на Голлума» зрители увидят Кейт Уинслетт: но не в роли эльфийки, как можно было подумать Читать дальше 15 марта 2026
Этот триллер 2014 года внезапно стал хитом на Netflix: а ведь его рейтинг на Rotten Tomatoes всего 28% Этот триллер 2014 года внезапно стал хитом на Netflix: а ведь его рейтинг на Rotten Tomatoes всего 28% Читать дальше 15 марта 2026
Netflix работает над сериалом о Фриде Кало и ее муже Диего Ривере Netflix работает над сериалом о Фриде Кало и ее муже Диего Ривере Читать дальше 15 марта 2026
Кевин Уильямсон не будет возвращаться к режиссуре «Крика 8» Кевин Уильямсон не будет возвращаться к режиссуре «Крика 8» Читать дальше 14 марта 2026
Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган прокомментировали роль злодея в новом «Джеймсе Бонде» Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган прокомментировали роль злодея в новом «Джеймсе Бонде» Читать дальше 14 марта 2026
31% на RT, но зато +150 млн долларов: стала известна судьба «Крика 8» 31% на RT, но зато +150 млн долларов: стала известна судьба «Крика 8» Читать дальше 14 марта 2026
Прошло почти 20 лет: 20th Century Studios представила тизер фильма «Дьявол носит Prada — 2» (видео) Прошло почти 20 лет: 20th Century Studios представила тизер фильма «Дьявол носит Prada — 2» (видео) Читать дальше 13 марта 2026
Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Читать дальше 13 марта 2026
Эта злодейка станет главной в «Аватаре 4»: в Сети спорят о беременности Варанг Эта злодейка станет главной в «Аватаре 4»: в Сети спорят о беременности Варанг Читать дальше 12 марта 2026
