Неожиданно сошлись скромная Энди и Оби-Ван Кеноби: этот новый фильм жду особенно — смесь фантастики и детектива

30 марта 2026 14:00
Кадр из фильма «В конце Оук-стрит»

Картина выйдет на мировые экраны уже скоро. 

Трейлер картины Дэвида Роберта Митчелла «В конце Оук-стрит» в сети.

Для многих фанатов это стало долгожданным событием. Премьера назначена на 14 августа 2026 года. В фильме снялись Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор. Большинство знают актрису по роли Энди в легендарной картине «Дьявол носит Prada, а Юэн Макгрегор почти для всех — это молодой Оби-Ван Кеноби. Действие фильма развернётся на улице Оук-стрит, в американском городе Новый Орлеан. Согласно сюжету, после таинственного космического происшествия улица с домами переносится в опасное место, в котором живут странные существа. Главными героями выступает семья Платт, члены которой объединяются ради выживания.

В ролике заметен чёткий разлом по краю района, как будто кусок улицы вырезали из привычного мира и перенесли в другое место. Это изображение задаёт настроение картины: растерянность жителей и попытки найти прежние ориентиры. Первые кадры показывают обычную семейную жизнь, а затем атмосфера меняется и становится более напряжённой. В нескольких эпизодах через окно видно доисторическое существо, что подчёркивает реальные опасности нового окружения.

По содержанию фильм сочетает семейную драму, триллер и приключенческую научную фантастику. Режиссёр также является автором сценария. Продюсером проекта выступает Дж. Дж. Эбрамс вместе с компанией Bad Robot. Среди прочих продюсеров указаны Ханна Мингелла, Джон Коэн, Мэтт Джексон и Томми Харпер. В съёмочной группе значатся оператор Майкл Джиолукас, главный художник‑постановщик Майя Шимогучи, монтажёр Джон Эксельд и композитор Майкл Джаккино.

Фото: Кадр из фильма «В конце Оук-стрит»
Камилла Булгакова
