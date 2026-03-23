Не только обаятельная «Горничная» Сидни Суини: 5 успешных новинок марта 2026 года — это надо посмотреть

На слуху у всех «Горничная», где в главных ролях которой снялись Сидни Суини и Аманда Сайфред. Однако вы могли упустить более интересные фильмы. Вот что стоит посмотреть помимо этой картины.

«Чума». Этот фильм стал хитом секции «Особый взгляд» на Каннском фестивале и был отмечен на множестве других мероприятий. Продюсером выступил Джоэл Эдгертон, который также сыграл роль единственного взрослого персонажа.

Сюжет фокусируется на двенадцатилетнем Бене, который приезжает в спортивный лагерь для занятий водным поло. Он быстро замечает, что популярные ребята избегают мальчика по имени Илай из-за сыпи, которую они считают «чумой». Первая треть фильма развивается медленно и может показаться затянутой. Картина не предлагает простых ответов и оставляет зрителей с вопросами. Это осознанный выбор авторов, который может разочаровать тех, кто ищет четкую мораль. Фильм не развлекает, а заставляет думать и чувствовать.

«Казнить нельзя помиловать». Это захватывающий боевик от Тимура Бекмамбетова, в главных ролях Крис Пратт и Ребекка Фергюсон.

Сюжет разворачивается в 2029 году, где детектив Крис Рэйвен обвиняется в убийстве своей жены. У него есть всего 90 минут, чтобы доказать свою невиновность всемогущему судебному ИИ, который контролирует все камеры, телефоны и базы данных. Если ему не удастся это сделать, программа, совмещающая функции судьи, присяжных и палача, казнит его сразу после завершения процесса. Фильм мастерски сочетает элементы интеллектуального детектива и экшена, создавая атмосферу постоянного напряжения. Сюжет не сводится к простой дилемме «виновен/невиновен» и предлагает оригинальную антиутопию с продуманной концепцией судебной системы будущего, поднимая актуальные вопросы.

«Провод мертвеца». Криминальная драма с Биллом Скарсгардом в главной роли, снятая Гасом Ван Сентом после семилетнего перерыва. В фильме также снялись Аль Пачино, Кэри Элвес, Дэйкер Монтгомери и Колман Доминго.

История основана на реальном преступлении 1970-х годов и рассказывает о Энтони «Тони» Киритсисе, который 8 февраля 1977 года взял в заложники президента ипотечной компании Ричарда Холла. С оружием, спусковой крючок которого был соединен с головой заложника проводом, Тони потребовал 5 миллионов долларов, полное освобождение от преследования и извинений за обман. Фильм сочетает абсурдный юмор с драматическими моментами, заставляя зрителей одновременно смеяться и сопереживать главному герою.

«Военная машина». Научно-фантастический боевик от Netflix, снятый Патриком Хьюзом, режиссером «Неудержимых 3» и «Телохранителя киллера». Главную роль исполнил Алан Ричсон, а также в фильме снялись Деннис Куэйд, Стефан Джеймс, Эсай Моралес, Дэниел Уэббер и Джай Кортни.

Сюжет вращается вокруг рекрута под номером 81, который проходит отбор в элитные войска рейнджеров. Он пережил личную трагедию: два года назад в Афганистане погиб его брат, с которым они мечтали вместе попасть в рейнджеры. Теперь 81‑й стремится искупить свою вину и доказать свою ценность. Тренировка рекрутов неожиданно перерастает в битву на жизнь и смерть, когда группа сталкивается с гигантским инопланетным роботом — разрушительной боевой машиной. Это брутальный фильм напомнит классические боевики 80-х и 90-х годов.

«Ограбление в Лос-Анджелесе». Этот фильм английского режиссера Барта Лэйтона, известного по «Американским животным», радует звездным составом: Крисом Хемсвортом, Марком Руффало, Холли Берри, Барри Кеоганом, Ником Нолти и Дженнифер Джейсон Ли.

Джеймс Дэвис — изящный грабитель-одиночка, специализирующийся на нападениях на курьеров, перевозящих драгоценности. Он тщательно планирует каждую операцию и избегает насилия, осуществляя свои ограбления вдоль шоссе 101. Лу — полицейский, который пережил множество трудностей, но остается верным своим принципам. Шэрон — сотрудница престижного страхового агентства, усталая от ожидания обещанного повышения. Судьбы этих трех персонажей пересекаются в ходе очередного дела Дэвиса. Множество сюжетных линий мастерски переплетаются, создавая увлекательный и насыщенный сюжет, который приводит к неожиданному финалу.