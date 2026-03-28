Не детективами одними: новый триллер Prime Video будет не хуже всех новинок НТВ — дата выхода уже известна

28 марта 2026 15:00
Кадр из сериала «Непримиримые»

Нервишки пощекочет ужасно и интересно.

Криминальный триллер «Непримиримые» с Софией Эссаиди выйдет на Prime Video 17 апреля 2026 года, а позже появится на канале TF1. Проект уже представляли в официальной программе Series Mania в 2025 году, и тогда он попал в число заметных французских премьер.

В актёрский состав входят София Эссаиди, Аркадий Радефф, Алексис Мичалак и Ирэн Жакоб. Над сериалом работали Ами Коэн и Рафаэль Мейр, в сценарии были задействованы также Амели Коэн, Рафаэль Мейр, Матьиль Арно и Франс Ортельи. Режиссёрскую рабботу поделили между собой Луи Фарже и Люк Вальпот.

Сюжет сосредоточен на Джулии, потерявшей мужа Давида в автокатастрофе пять лет назад. Она пытается наладить жизнь, совмещая работу и непростые отношения с сыном. Неожиданная встреча будет в ней совершенно забытые воспоминания. Однажды в её такси садится незнакомец, и Джулия узнаёт его лицо. Это вспоминание запускает личное расследование и заставляет её усомниться в прежних представлениях о трагедии.

К истории добавили технологический поворот: таинственный хакер пытается заглушить «происходящее», и это вынуждает Джулию бежать вместе с сыном. Ради безопасности им приходится выбрать «цифровую смерть» — остаться без телефона, компьютера и банковских карт.

В результате сериал разворачивается в двух плоскостях: с одной стороны, попытка докопаться до правды о прошлом, с другой — борьба за выживание здесь и сейчас. Зрителям предлагают напряжённый и драматический триллер, где технологии и воспоминания играют ключевую роль.

Камилла Булгакова
