Назван лучший российский актер: эта звезда обошла Сергея Безрукова и Юру Борисова

24 марта 2026 17:00
Исполнитель был удостоен престижной премии.

Накануне состоялась 39-я торжественная церемония вручения национальной кинопремии «Ника». Основное противосияние за российский «Оскар», как в народе называют премию, развернулось в номинации «лучший актер».

На соискание награды претендовали Сергей Безруков, известный по работе в фильме «Август», Юра Борисов, исполнивший главную роль в картине «Пророк. История Александра Пушкина», а также Константин Хабенский, чья работа была представлена в ленте «Здесь был Юра». В итоге статуэтка досталась последнему.

«Когда я увидел историю, я решил, что стоит в очередной раз испытать хребтину на прочность», — заявил Хабенский.

Кадр из фильма «Здесь был Юра»

В центре сюжета драмы «Здесь был Юра» — молодой музыкант и его приятели, которые берут на себя заботу о взрослом родственнике с серьёзными ментальными нарушениями. Эту роль и исполнил артист.

Многие критики сошлись во мнении, что данная работа стала одной из вершин в творческой биографии актёра.

Светлана Левкина
