Новая версия «Убить Билла»: в мае покажут обе части шедевра Тарантино с подробностями, которых раньше никто не знал

Фильм «Убить Билла: Кровавое дело целиком» выйдет в российский прокат 28 мая. Эту дату подтвердили в компании «Кино.Арт.Про». Она будет заниматься показами в России.

В одном сеансе покажут сразу обе части «Убить Билла», сведенные в единую картину. Обе ленты отреставрировали в 4K. Общая длительность почти 4,5 часа.

Известно, что версия включает расширенные анимационные эпизоды. Более того, в также вошла так называемая «потерянная глава» сюжета, которая продолжается 10 минут и идет после титров. Эта короткометражная работа была полностью создана в Fortnite и была исключена еще на стадии написания сценария оригинального фильма.

Кинопоказы пройдут с 15‑минутным антрактом между частями.

Напомним, что дилогия «Убить Билла» была выпущена в 2003 и 2004 годах. Она рассказывала о наемной убийце по прозвищу Чёрная Мамба. В день своей свадьбы она подвергается нападению. Ее предает и пытается уничтожить бывший наставник и любовник Билл вместе со своей группой киллеров.

В итоге героиня Умы Турман чудом остается в живых. Она приходит в себя после комы и идет мстить всем, кто пытался расправиться с ней по очереди: от О‑Рен Исии до Верниты Грин. В конце она должна добраться до самого Билла.

В главных ролях выступили Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.