Мечты все-таки сбываются: Пол Томас Андерсон получил первую награду за 14 номинаций

17 марта 2026 10:00
Фильм режиссера выиграл в 6 номинациях.

Режиссер Пол Томас Андерсон был удостоен «Оскара» в категории «Лучший адаптированный сценарий» за свой фильм «Битва за битвой». Это одна из наград в рамках 14 номинаций, которые получила эта лента. Режиссер мечтал об этой награде и признался, что она для него много значит.

«Битва за битвой» уже завоевала шесть наград, включая победу в новой категории за лучший кастинг, а также «Оскар» для Шона Пенн за лучшую мужскую роль второго плана.

Фильм основан на романе «Вайнленд» Томаса Пинчона. В его центре находится главный герой (Леонардо ДиКаприо). В 2000-х годах его герой Пэт Калхун и его подруга были членами леворадикальной экстремистской группы. После того как один из их налетов закончился убийством, они были вынуждены разъехаться и скрываться.

Спустя 16 лет мужчина живет в Южной Калифорнии под именем Боб Фергюсон и воспитывает свою дочь-подростка. Из-за постоянного чувства паранойи он запрещает ей даже иметь мобильный телефон. Его опасения оправдываются, когда старый враг, полковник Локджо, которого играет Шон Пенн, начинает охоту на них обоих.

К слову, Шон Пенн был награжден «Оскаром» за лучшую мужскую роль второго плана. В 2025 году «Оскар» за лучший адаптированный сценарий был вручён Питеру Строхану за фильм «Конклав», созданный по мотивам одноимённого романа Роберта Харриса.

Камилла Булгакова
