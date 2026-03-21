Мартин Скорсезе взялся за новый фильм с Леонардо Ди Каприо: по одному кадру уже понятно — будет хит

21 марта 2026 12:00
Кадр из фильма «Что происходит ночью»

От совместной работы режиссера и актера меньшего не ожидают.

Apple запустила производство нового фильма Мартина Скорсезе с мощным актерским составом. Судя по первым кадрам, это будет атмосферный триллер с интригующей историей и узнаваемым стилем режиссера.

Новый фильм одного из главных дуэтов Голливуда

Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо снова работают вместе — и это уже само по себе событие. За годы сотрудничества они создали один из самых сильных режиссерско-актерских союзов в индустрии.

Их новый проект получил название «Что происходит ночью». Это экранизация одноименного романа Питера Кэмерона, и фильм уже официально находится в производстве.

Звездный состав и первые кадры

Помимо Ди Каприо, в фильме снимается Дженнифер Лоуренс. Также в касте заявлены Мадс Миккельсен, Джаред Харрис и Уэлкер Уайт.

Apple уже показала первый кадр со съемок, где можно увидеть главных актеров. Отдельное внимание зрителей привлек образ Ди Каприо — в том числе его усы, которые недавно активно обсуждали после церемонии «Оскар».

Когда ждать премьеру

Официальная дата выхода пока не объявлена, но, по предварительной информации, фильм может выйти в 2027 году.

Учитывая масштаб проекта и участие Apple, можно ожидать серьезную ставку на качество и продвижение.

Фото: Кадр из фильма «Что происходит ночью»
Анастасия Луковникова
