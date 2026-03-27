Культовая адаптация видеоигры от Netflix возвращается со 2 сезоном: кто на этот раз станет врагом Данте?

27 марта 2026 15:00
Кадр из сериала «Devil May Cry»

Фанатов уже порадовал потрясающий трейлер.

Netflix представил трейлер второго сезона анимационного сериала «Devil May Cry». Продолжение адаптации популярной видеоигры выйдет уже 15 мая, а главной интригой сезона станет противостояние Данте и его брата Вергилия.

Судя по трейлеру, новый сезон станет более мрачным и эмоциональным, чем первый. История сосредоточится на семейном конфликте, который назревал долгие годы.

Главная интрига — противостояние Данте и Вергилия

Во втором сезоне Данте снова окажется в центре масштабного конфликта между мирами. После событий первого сезона выясняется, что Вергилий жив, и теперь братьям предстоит встретиться лицом к лицу.

Создатель сериала Ади Шанкар отметил, что Вергилий станет ключевой фигурой истории. По его словам, персонаж отличается от своего брата и привносит новую динамику:

«Самое интересное, что Вергилий — это парень, который может стоять совершенно неподвижно и при этом казаться самым опасным в комнате».

Сюжет станет более личным и драматичным

Трейлер также показывает детство Данте и Вергилия, раскрывая их прошлое и отношения с матерью. Именно эти воспоминания станут эмоциональной основой нового сезона.

Несмотря на попытки Данте вернуть брата, конфликт между ними будет неизбежен. Создатели обещают зрелищные битвы и драматичную историю о семье и выборе.

Премьера второго сезона «Devil May Cry» состоится на Netflix 15 мая.

Фото: Кадр из сериала «Devil May Cry»
Анастасия Луковникова
