Меню
Русский English
Отмена
Кто тут главнее? Кавилл и Джилленхол загнали Эйсу Гонсалес в тень в приключенческом экшене Гая Ричи

21 марта 2026 10:00
Кадр из фильма «Вне закона»

Новинка выйдет на экраны скоро. 

Студия Black Bear опубликовала первый постер приключенческого боевика Гая Ричи «Вне закона». На афише явно выделены персонажи Генри Кавилла и Джейка Джилленхола.

На плакате указан выход картины в кинотеатры 15 мая. Судя по постеру, фильм должен выйти повсеместно в этот день.

Роль Эйсы Гонсалес на афише, словно уходит в тень. Судя по её мимике, героиня выглядит недовольной такой расстановкой.

Режиссёром фильма является Гай Ричи. Постер служит первым официальным промо перед премьерой. Гай Ричи сам написал сценарий. По описанию, в нём смешаны ограбление, спецоперация и масштабная перестрелка — фирменный набор режиссёра.

Сюжет строится вокруг команды элитных оперативников из «серой зоны» между законом и преступным миром. Им поручают вернуть миллиард, отобранный у безжалостного тирана. Первоначальная авантюра быстро перерастает в полномасштабную войну с тяжёлым оружием, взрывами и борьбой за выживание. На кону уже не только деньги, но и жизни героев.

Любопытный момент: ранние синопсисы дали другую версию сюжета. Изначально история была о двух спецагентах, которые должны были обеспечить отступление для переговорщицы в смертельной опасности. Позже акцент сместился на большую операцию с миллиардом и целой командой оперативников. Для проектов Ричи такое поворотное изменение в ходе монтажа и промокампании встречается часто.

Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше